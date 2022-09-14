سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة: قدمنا 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد المصري

قال سفير الاتحاد الأوروبي، كريستيان بيرجر، إن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر 100 مليون يورو في صورة دعم اقتصادي للتغلب على الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تأمين وصول القمح من أوكرانيا إليها.

حوار الاتحاد الأوروبي مع مصر لتجنب ظروف الحرب

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم، أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير على العالم أجمع، إلا أن الاتحاد الأوروبي خلق برنامج دعم للدول، بالإضافة إلى تأمين نقل المواد الغذائية من أوكرانيا إلى الدول المستوردة منها وأبرزها مصر، حيث بدأت دول العالم في استلام القمح والحبوب من أوكرانيا.

تفاصيل زيارة سفير الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن زيارته إلى الإسكندرية، كونها جزءا مهما من تعامل الاتحاد الأوروبي مع مصر، حيث راجع مع محافظ الإسكندرية أوجه التعاون في مجالات البيئة والشباب والمجتمع المدني، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس جامعة الإسكندرية، لبحث أوجه التعاون، حيث لديهم الكثير من مذكرات التفاهم بينهما، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التعاون مع جامعة الإسكندرية في ظل التحديات المعاصرة.