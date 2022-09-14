محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي استعدادات قمة المناخ

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه كريستين برجر سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وذلك لتباحث أهم القضايا والمشروعات الخاصة بالشباب والبيئة قبل قمة المناخ، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

في البداية؛ رحب محافظ الإسكندرية بسفير الاتحاد الأوروبي على أرض الإسكندرية، متمنياً لهم إقامة جيدة. وأشار إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين.

الشريف: الإسكندرية من أكثر المدن المهددة بالتغيرات المناخية

وأوضح أنَّ الإسكندرية من أكثر المدن المهددة بـ التغيرات المناخية، مبينًا أنَّ هناك العديد من مشروعات حماية الشواطئ، وأيضًا للحفاظ علي الآثار الموجودة بالمدينة.

زيارة سفير الاتحاد الأوروبي إلى الإسكندرية قبل قمة المناخ

من جهته، أعرب السفير عن سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية، مشيراً إلى أنَّ من المقرر أيضًا زيارته مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، مؤكّدًا أنَّ هذه الزيارة مخصصة للشباب وذلك لسماع آرائهم وأفكارهم حول أهم القضايا البيئية، وذلك استعداداً لقمة المناخ «COP27».

جدير بالذكر أنَّ محافظة الإسكندرية تتجه في الوقت الراهن إلى التحول لمدينة خضراء حفاظًا على البيئة عبر عدد من المشروعات في المنشآت الحيوية وتغيير في وسائل المواصلات.