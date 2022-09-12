آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. أبرز أحداث اليوم 201 من الغزو

شملت آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، بعد مرور نحو 200 يوم على الحرب تصريح ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا، اليوم، إذ قالت إن القوات الأوكرانية استعادت نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب البلاد، خلال الأسبوعين الماضيين، وفق صحيفة «الجارديان البريطانية».

أوكرانيا تحقق تقدما على الأرض

وقالت «هومينيوك» إن ذلك يشمل خمس مستوطنات في منطقة خيرسون، من جهته رد الكرملين، اليوم، على ما أحرزته أوكرانيا من تقدم في نهاية الأسبوع، بمضاعفة قوته، وقال إن روسيا ستحقق أهداف «عمليتها العسكرية الخاصة».

وتابع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لم تكن هناك مناقشات جارية، حول إمكانية نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، على الرغم من كونها إحدى التوصيات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من زيارتها للمحطة.

وفي سياق متصل، قال إيهور تيريخوف، عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، إن الضربات الصاروخية الروسية المكثفة، قطعت الكهرباء مرة أخرى، وأوقفت إمدادات المياه في المدينة المنكوبة، وجاء القصف الذي استهدف البنية التحتية للمنطقة، بعد أن أعاد عمال الإنقاذ نحو 80% من الكهرباء والمياه للمنطقة، بعد مزيد من الهجمات المستهدفة في اليوم السابق.

وشجب كل من «تيريخوف» والرئيس الأوكراني وفولوديمير زيلينسكي، هذه الهجمات على البنية التحتية، ووصفها بأنها «إرهابية روسية».

وقال الرئيس الأوكراني في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لم يتم الهجوم على أي منشآت عسكرية.. الهدف هو حرمان الناس من الضوء والحرارة»

هجوم أوكراني مضاد

وقتل ما لا يقل عن 1000 شخص خلال الأشهر الستة الماضية في مدينة إيزيوم شمال شرق أوكرانيا.

ويشار إلى أنّ إيزيوم واحدة من أكثر من 20 بلدة وقرية قالت الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها استعادت السيطرة عليها في الأيام الماضية، كجزء من هجوم مضاد أجبر القوات الروسية على التخلي عن مواقعها وترك مخزونات ضخمة من الذخيرة والمعدات وراءها.