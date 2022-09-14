محافظ أسوان: مشروع بنبان يضم 32 محطة تنتج 1460 ميجاوات من الكهرباء

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، المشروع القومي للطاقة الشمسية ببنبان، في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «المشروعات الخضراء الذكية» لضمان حق الأجيال القادمة للعيش في حياة نظيفة خالية من أي ملوثات بيئية.

ورافق المحافظ في أثناء زيارته للمشروع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى مسؤولي الشركات المنفذة، ويضم المشروع العملاق 32 محطة تنتج 1460 ميجاوات من الكهرباء، والذي ساهم في توفير 700 فرصة عمل مباشرة لتشغيله حاليًا، فضلًا عن فرص العمل غير المباشرة.

عرض تفصيلي عن مشروع الطاقة الشمسية ببنبان

وبحسب بيان لمحافظة أسوان، استمع «عطية» إلى عرض تفصيلي عن جهود أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ولديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة وغير الخطرة حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية في تقليل الانبعاثات الكربونية، فيما يؤدي المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية، علاوة على التمكين الاقتصادي.

عطية: بنبان سد عالي جديد

وأكد المحافظ أهمية المشروع القومي للطاقة الشمسية ببنبان، وخاصة أنه بمثابة سد عالي جديد، بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة ستنتج 2000 ميجا وات، لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية في العالم، وتمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير في الجمهورية الجديدة.

تسويق جمعية مستثمري بنبان

وطالب، بضرورة التسويق الجيد للجهود المجتمعية من جانب جمعية مستثمري بنبان، بجانب الدور الحيوي للمشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية حيث يساهم في تفادي مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً ضمن «وطن أخضر» للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى أنه يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب الأسواني.