محطة بنبان.. أهم مشاريع البنية التحتية لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ استراتيجية القطاع التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية

وكشفت هيئة الطاقة المتجددة رصدا لأنشطة الهيئة خلال العام المالي 2021/2022 والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية لافتة الي وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 13878 جيجاوات ساعة بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5737 جيجاوات ساعة فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4393 جيجاوات ساعة فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية والذي فاز بجائزة التميز الحكومي العربي وأطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية وهو يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، إضافة إلى أنه يعتبر أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

- يعتبر موقع مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية واحدا من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم.

- مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية مقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 تشمل 8843 فدانًا.

- حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة الواحدة بمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية 200 ألف لوحة.

- مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية يتضمن 40 محطة لإنتاج الكهرباء كل محطة بطاقة 50 ميجاوات.

- يبلغ حجم إنتاج مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية من الكهرباء 2000 ميجاوات.

- مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية شارك فيه 40 شركة متخصصة منها 10 شركات عالمية وعربية.

- بلغ تكلفة مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية الاستثمارية 3.4 مليار يورو تقدر بنحو 40 مليار جنيه.

- يوفر مشروع بنبان 10 آلاف فرصة عمل.

- تعادل القدرات المنتجة من مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ما يزيد عن 90% من إنتاج السد العالي.

- مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- تم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة بمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية للمسؤولية المجتمعية.