المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لسمسار بتهمة الاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسي سراج الدين، والمستشار أكرم محمدين الفاضلي اليوم الأربعاء، متهمًا يعمل «سمسار» بالسجن المؤبد وغرامة قدرها نصف مليون جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

جاء حكم جنايات الإسكندرية في القضية التي حملت رقم 11736 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

تحريات المباحث في القضية

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، إلى قيام المتهم «أ.ع.أ» سمسار من محافظة شمال سيناء، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار.

260 طربة حشيش في سيارة المتهم

وتم تحديد مكان تواجده عقب نزوله من سيارة وبحوزته حقيبة وبضبطه وتفتيش الحقيبة، وتبين أنها تحتوي على عدد 260 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.