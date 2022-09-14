تفاصيل وشروط وموعد حجز وحدات سكن لكل المصريين.. «متاحة في 22 محافظة»

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يجري طرح وحدات «سكن لكل المصريين» في 22 محافظة، فضلًا عن أن الإعلان التفصيلي بأسماء المدن والمحافظات يكون متاحًا الجمعة المقبل، وبعدها تطرح كراسات الشروط اعتبارًا من 26 سبتمبر، موضحة أن الوحدات السكنية متاحة للتسليم الفوري عدا 3 مناطق فقط، وجميع الشقق 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا، وجاهزة للسكن.

فتح باب سحب كراسات الشروط 26 سبتمبر

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، على قناة «دي إم سي»، أنه يجري فتح باب سحب كراسات الشروط 26 سبتمبر أمام ذوي الاحتياجات الخاصة فقط لمدة أسبوع، وبعد انتهاء المدة، يفتح الباب أمام كل المواطنين لشراء الكراسات ومن بينهم أيضًا ذوي الاحتياجات الخاصة: «الوحدات أغلبها جاهز للتسليم، والتقديم مفتوح لمنخفضي ومتوسطي الدخل، فمنخفضي الدخل يجب أن يكون الراتب الشهري للأسرة 8000 جنيه، والأعزب 6000 جنيه، أما متوسطي الدخل، يجب أن يكون دخل الأعزب 14 ألف جنيه، أو دخل الأسرة 18 ألف جنيه، والكراسات تكون موجودة في المحافظات الموجود فيها الوحدات.

الوحدات تبدأ من 194 ألفا

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة تكون مخفضة نسبيًا، فتبدأ بـ194 ألفًا وحتى 207 آلاف، بالنسبة للوجه البحري ومحافظات الصعيد، والتمويل بـ3% متناقصة لمدة تصل لـ30 عامًا، والتقديم على الموقع الإلكتروني، كما أن مقدمات الوحدات غير الجاهزة تبدأ من 15 ألفًا إلى 22 ألف جنيه، مؤكدة أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد، كما أن الثلاث مواقع غير الجاهزة للتسليم يجري الانتهاء منها وتسليمها خلال 18 شهرًا.