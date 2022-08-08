طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الخطوات

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، منذ بداية الحجز وحتى استلام الوحدة السكنية، يعتاد عدد من المواطنين، على البحث بشكل مستمر عن طرق وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بهدف متابعة حالة طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، طرق وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- عقب زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ستظهر الصفحة الرئيسية، والتي تتضمن العديد من الخيارات، منها (إنشاء حساب جديد، مركز خدمة المواطنين).

3- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، بالضغط على اختيار «استعلام عن حالة الطلب».

4 - ثم تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي.

5 - يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بداية من كتابة الرقم القومي وهو ما يتكون من عدد 14 رقماً.

6 - يتم كتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

7 - يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة الأخرى.

8 - بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة باسم «تسجيل الدخول».

9 - وأخيرا تظهر حالة الطلب الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي.

صندوق الإسكان الاجتماعي

كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عددا من أرقام الهواتف، التي يمكن الاتصال بها طوال الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، والتي تتمثل في:

- 5999.

- 5777.

- 1188 من أي تليفون محمول.

- 090071117 من أي خط أرضي.