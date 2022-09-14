دفن عاطل لقى مصرعه داخل منزله بجرعة «هيروين» زائدة في شبرا الخيمة

صرحت أجهزة التحقيق بشبرا الخيمة، بدفن جثة عاطل عثر عليه داخل منزله، بعد أن لقى مصرعه، نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، وطلبت تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة.

كشف غموض مصرع عاطل شبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة عاطل، داخل منزله بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إذ تبين أن المتوفى يقيم بمفرده بشقته، وأنه من مدمني المواد المخدرة، وتبين وفاته، إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة الهيروين المخدر، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة.

صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تفاصيل وفاة عاطل بجرعة مخدرات بشبرا

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بعقار سكني دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على جثة «طارق. ف. ف»، 35 سنة، عاطل، بإحدى غرف الشقة، وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ووجود أثار حقن ببعض مناطق الجسم.

كما تم العثور على سرنجة طبية بها أثار لمادة الهيروين المخدر، وتبين سلامة منافذ الشقة، ووجود كل متعلقات المتوفى.