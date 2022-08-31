ماس كهربائي بالثلاجة سبب حريق شقة شبرا الخيمة.. تسبب في مصرع 3 أشخاص

كشفت المعاينة المبدئية لحريق شقة بعزبة القطاوي بشبرا الخيمة حي غرب، أن سبب اشتعال النيران ماس كهربائي بالثلاجة، مشيرة إلى احتراق غرفة النوم بالكامل وأجزاء من صالة الشقة، التي تقع بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم طفلتين.

مصرع 3 أشخاص في الحريق

وقال اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحريق أسفر عن وفاة ثلاثة بنات من بينهم شقيقتين، مضيفًا أن أُسر الـ3 فتيات كانوا خارج البيت وأن المتوفيات كن بمفردهن داخل الشقة أثناء الحريق وأنه تم نقلهن لمستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وصرحت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بدفن الـ3 أشخاص ضحايا حريق عزبة القطاوي بشبرا، الذي شب في شقة سكنية بأحد العقارات بعزبة القطاوي بشبرا الخيمة.

تفاصيل حريق شبرا

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار سكني مكون من 5 طوابق، بعزبة القطاوي ببهتيم في شبرا الخيمة.انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف و السيطرة على الحريق.