تفاصيل مصرع 4 من أسرة واحدة في حريق شبرا.. الأهالي: «محدش يعرفهم»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة مصرع أم وأطفالها الثلاثة، إثر حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة «عزبة أبوالسعود»، التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، اليوم السبت، في الوقت الذي بدأت فيه النيابة العامة تحقيقاتها في ملابسات الواقعة.

وتجري أجهزة أمن القليوبية تحقيقاتها لكشف غموض الواقعة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها، وجرى التحفظ على الزوج، والتحقيق معه في قسم ثاني شبرا الخيمة، لبيان ما إذا كان متورطاً في الواقعة من عدمه.

وعاينت أجهزة التحقيق موقع الحادث وأمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق، وصرحت النيابة بدفن جثامين ضحايا الحادث، عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

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أقوال شهود العيان والجيران

وأكد عدد من شهود الواقعة والجيران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسرة مكونة من الزوج والزوجة وأطفالهما الثلاثة «مكة ومعاذ وحنان»، أصغرهم يبلغ من العمر 7 شهور، ليسوا من سكان المنطقة، ولا يعلم أحد عنهم أي معلومات، مؤكدين أن الزوجة، ربة منزل، كانت برفقة أطفالها الثلاثة بمفردهم داخل المنزل، بينما اختفى الزوج في ظروف غامضة.

وأضاف الشهود أنه منذ حوالي أسبوعين، نقل الزوج «عفش» المنزل في «عزبة أبو السعود»، وعند سؤاله، أخبرهم بقوله: «عندي ظروف»، موضحين أن الغريب في الأمر أن الزوجة وأطفالها جاءوا للمبيت في المنزل قبل الواقعة بيوم واحد، وفوجئ أهالي العزبة بالحريق صباح اليوم السبت، جراء انفجار أسطوانة البوتاجاز، حيث أتى الحريق على جميع محتويات الشقة، وأسفر عن مصرع الأم وأطفالها الثلاثة.

الزوج يعمل في جمع القمامة

وأشار جيران الأسرة إلى أن الزوج يعمل في جمع القمامة، وله عدة سوابق جنائية، بالإضافة إلى أنه لم تكن له أي علاقة بسكان العزبة، مؤكدين أن جميع سكان العزبة عائلة واحدة، والغرباء الذين يسكنون بها عددهم قليل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطاراً من العقيد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، يفيد بمصرع 4 أشخاص، ربة منزل وثلاثة أطفال، في حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع «أبوالسعود البحرية»، في نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة، كما جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث انتقل فريق من جهات التحقيق لمعاينة موقع الحريق، وتقرر انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثث الضحايا، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.