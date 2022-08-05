مصرع عامل سقط عليه «مكبس حديد» داخل مصنع بساحل شبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط مكبس حديدي على عامل في مصنع بالساحل، ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

تفاصيل البلاغ

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت النيابة العامة استدعاء عمال المصنع لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

تلقي مأمور قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة يفيد بسقوط مكبس حديدي على أحد العمال ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور علي جثة عامل «علاء الدين.م 58 سنة» وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مصرع شاب مجهول الهوية من أعلى عقار بالهرم

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف هوية وغموض مصرع شاب مجهول الهوية إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة الهرم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.