إنهاء خصومة ثأرية استمرت 6 سنوات في سوهاج

نجح أهالي قرية المشادوة الغربية بمركز جرجا في محافظة سوهاج، بجنوب الصعيد، بالتنسيق مع رجال الدين والأمن في إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة دامت لمدة 6 سنوات، وجرى الاتفاق على تقديم الكفن لأسرة المجني عليه لحقن الدماء، والاتفاق على عدم العودة للنزاع مجددًا.

الاتفاق على تقديم الكفن

وجرى الاتفاق بين الطرفين على قيام أحمد السيد محمد الأسعد، شقيق المتهم بحمل الكفن، أو ما يعرف بـ«القودة» إلى حربي عبدالرحيم، شقيق المجني عليه لوقف إراقة الدماء بالخصومة الثأرية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بين الطرفين بعد مرور ست سنوات، ليقسم الطرفان الصلح وإنهاء الخصومة.

تنظيم جلسة الصلح

ونظمت محافظة سوهاج جلسة صلح بين أهل المجني عليه والجاني لإنهاء الخصومة بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد نائبًا عن المحافظ، واللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب نائبًا عن مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد نور الدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب سوهاج والعقيد مصطفى بكري وكيل فرع البحث الجنائى لجنوب سوهاج، والعقيد أشرف علاء مأمور مركز شرطة جرجا والمقدم لطفى نائب مأمور مركز شرطة البلينا وأهالي مركز جرجا، وأعضاء مجلس النواب بالمركز.

محافظ سوهاج يدعو المواطنيين لنبذ العنف

ونقل سكرتير عام محافظة سوهاج، تقدير اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للعائلتين وللجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، التي استمرت ست سنوات، داعيًا الجميع لنبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها محافظة سوهاج، مؤكدًا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، معربا عن أمنيته في أن تصبح المحافظة خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

ونشبت مشاجرة بين أبناء العمومة بقرية المشاودة الغربية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج عام 2016 سقط خلالها «عطاالله .ع. س» 35 عامًا قتيلًا، واتهم بقتله ابن عمه «محمد. ا. م» 45 عامًا والذي قضت محكمة جنايات سوهاج بحبسه سبع سنوات، لتكون المشاجرة شرارة الثأر والخلاف بالعائلة.