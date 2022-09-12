المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بقتل شقيقين في خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لكلا منهم، لاتهامهم بقتل شخصين وشرعوا في قتل 4 نساء فأصابوا إحداهن بطلقات نارية دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وقد صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان، وبأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة ترجع إلى 2018

ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس من عام 2018 بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة لكلا من «ع.م»، و «ص.م»، و «أ.ن»، و«ي.ع»، تهمة قتل المجني عليهما الشقيقين «ع.ه»، و«م.ه»، وشرعوا في قتل 4 نساء بينهم شقيقتين للمجني عليهم وهن «ب.ه»، و «ن.ه»، و«ص.ب»، و «ن.ع»، بأن أطلقوا صوبهم طلقات نارية فأصابوا الأولى.

خصومة ثأرية وراء الحادث

وذلك بسبب خصومة ثأرية، بين عائلة المتهمين والمجني عليهم، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد عشر سنوات لأربعة متهمين.