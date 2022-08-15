الإعدام لـ6 أشخاص بينهم 3 أشقاء لقتلهم مواطنا في خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بإعدام المتهمين «ط. ق» و«ع.ن» و«ا. ق»، وشقيقيه و«ي. ق» و«م. ق» غيابيا، كما برأت 3 متهمين آخرين وهم «ق. ح» و«م. ق»، و«أ. ع»، بعد اتهامهم بقتل شخص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم بمحكمة سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

مقتل المجنى عليه

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من بعض الأشخاص ولقى مصرعه فى الحال، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليه قاموا خلالها بالترصد له فى أحد الأماكن وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

وفي سياق آخر كان قد قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل عامل، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

إطلاق أعيرة نارية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة المجني عليه «م. ع» بطلق ناري، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «م. أ» بسبب خلافات بينهما.