المؤبد لمتهم والسجن المشدد لـ3 آخرين قتلوا شخصا في خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، وعاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعلى 5 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 16 شخصًا، بعد اتهامهم بقتل شخص في سوهاج، بعد أن أطلق عليه الأول أعيرة نارية من سلاح آلي، ما تسبب في إصابته بعدة طلقات نارية، وجرى نقله إلى المستشفى ووصل جثة هامدة.

صدر الحكم في مجمع محاكم سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

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وصدر الحكم ضد المتهم «م.ع"» بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 متهمين بالسجن 3 سنوات، كما برأت 16 متهمًا آخرين بعد اتهامهم بقتل المجني عليه «ع.أ» بدائرة مركز المنشأة بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي رفاعي وعليو.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن في سوهاج بلاغًا يفيد بمقتل المجني عليه «ع. أ»، إثر إصابته بعدة طلقات نارية، وجرى نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين، والمجني عليه حيث أطلقوا النار عليه من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين.

ووجهت الجهات المختصة لهم تهمة القتل واستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه، وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، وتم القبض على المتهمين، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.