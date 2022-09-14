اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الأم والجنين في «نني العين»
كتب:
محمود البدوي
08:16 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 15 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- أكبر مبادرة رئاسية لحماية الأسرة من الأمراض وخلق جيل سليم
- الأم والجنين في «نني العين»
- المبادرة تخدم مليونًا و575 ألف سيدة بالمحافظات وتقي الأطفال من الإعاقة الذهنية أثناء تطور المخ
- الوحدات الصحية تحتفي بالمبادرة.. ونساء القرى والمحافظات يُقبلن عليها.. والأطباء يشيدون: تقلل معدلات وفاة السيدات
- خدمات المبادرة متكاملة للأم والجنين منذ بداية الحمل وحتى بعد الولادة وتشمل على فحص وتحاليل وأدوية
- توافق «مصري- قطري» لتسوية مستدامة لأزمات المنطقة
- «الكهرباء»: 800 مليون جنية لتأمين التغذية لـ«الدلتا الجديدة»
- فرحة المزارعين في موسم الحصاد بعد رفع سعر القنطار إلى 5155 جنيها «نورت يا قطن النيل»
الصفحة الثانية:
- «الري»: صيانة وتطهير مخرات السيول لضمان جاهزيتها قبل موسم الأمطار
- «الاستثمار» تبحث تحويل مصر لمركز إقليمي لـ«أمازون»
- المحافظات على خطى شرم الشيخ في تنفيذ «وطن أخضر»
- «طلعت»: أسعار الهواتف المحمولة ستنخفض بعد تشغيل 3 مصانع
- اليوم.. بدء المرحلة الأخيرة من منظومة «الفاتورة الإلكترونية»
- «التضامن»: خدمات علاجية لـ105 آلاف مريض إدمان في 17 محافظة
- «الداخلية»: ضبط عصابة سرقة السيارات بالمرج
- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير لعام 2023
الصفحة الثالثة:
- مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان توطين صناعة الأمصال واللقاحات
- «مدبولي»: قناة السويس تتحدى الركود العالمي وتحقق أعلى إيرادات
- «الجزار»: فتح الحجز لوحدات «سكن لكل المصريين 3»
- رئيس البورصة: نستقبل 11 ألف مستثمر كل شهر
- ربط القضية السكانية بمؤشرات «100 مليون صحة»
- «معيط»: حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات خلال 6 سنوات
- مرتضى منصور: «الوطن» جريدة مهنية وتساند الزمالك بحيادية
- القوات المسلحة: توجيهات رئاسية بمتابعة تطورات مبادرة «حياة كريمة»
الصفحة الرابعة:
- الأم والجنين في «نني العين».. أكبر مبادرة رئاسية لحماية الأسرة من الأمراض وخلق جيل سليم
- «احسبها صح».. رعاية الأم أول خطوة لجيل سليم خال من الأمراض
- «الشنوفي»: مبادرة الرئيس تحقق رسالة الطب وتخفض نسبة وفاة السيدات
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «صاحبة النفس الحنون»
الصفحة الخامسة:
- «تاج الدين»: كل ما تنفقه الدولة على المبادرات الصحية عائده الوحيد «مواطن سليم»
- ممرضات و«رائدات ريفيات»: نقدم خدمات العلاج والتثقيف ومتابعات وزيارات منزلية
- تحليل وكشف ومتابعة لـ11 ألف سيدة حامل في مطروح
- 6 آلاف سيدة.. المعدل الشهري للفحص في سوهاج
- نساء بنى سويف يرفعن شعار: «2 كفاية.. صحتنا وصحتهم أولوية»
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «فتحي عبد الوهاب ورفض التقية»
الصفحة السادسة:
- وحدة الصف العربي تعود في «قمة الدوحة»
- السيسي: مصر منفتحة نحو تعميق العلاقات مع قطر على كل الأصعدة
- الرئيس لـ«مجتمع الأعمال»: نحرص على تعظيم المصالح المتبادلة واستغلال الفرص المتاحة
- سياسيون: زيارة السيسي تعزز أمن واستقرار المنطقة
- احتفاء قطري بقمة «الدوحة»: مرحلة مهمة من التعاون
- برلمانيون: «القاهرة» حريصة على دعم المصالح المشتركة
الصفحة السابعة:
- مقال لـ أحمد رفعت تحت عنوان « حتى تكتمل الصورة.. الطاقة 4»
- مقال لـ أميرة خواسك تحت عنوان «درس موت الملكة»
- مقال لـ عماد فؤاد تحت عنوان « خالد محيي الدين وستة رؤساء 1»
- مقال للدكتور محمد صلاح البدري تحت عنوان «قمة المناخ.. فرصة للوعي»
- مقال لخديجة حمودة تحت عنوان «سلاسل القلب»
- مقال للدكتورة إقبال السمالوطي تحت عنوان «المجتمع المدني والحوار الوطني نحو شراكة فاعلة لجمهورية جديدة»
الصفحة الثامنة والأخيـرة:
- ابدأ حلمك «ع السطوح».. «النعام والغزلان» تحمل الرزق للشباب
- «سباق الهجن» بتقنية الـvar وفنادق «العريش» كاملة العدد
- «عم صابر» على خطى الفراعنة: يعمل من «البردي» كراسي وديكورات
- «ثريا» سفير المطبخ الكوري في أم الدنيا: «إسباجيتي سوداء وكيمتشي الأرز»