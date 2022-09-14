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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الأم والجنين في «نني العين»

كتب:

محمود البدوي
08:16 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 15 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- أكبر مبادرة رئاسية لحماية الأسرة من الأمراض وخلق جيل سليم

- الأم والجنين في «نني العين»

- المبادرة تخدم مليونًا و575 ألف سيدة بالمحافظات وتقي الأطفال من الإعاقة الذهنية أثناء تطور المخ

- الوحدات الصحية تحتفي بالمبادرة.. ونساء القرى والمحافظات يُقبلن عليها.. والأطباء يشيدون: تقلل معدلات وفاة السيدات

- خدمات المبادرة متكاملة للأم والجنين منذ بداية الحمل وحتى بعد الولادة وتشمل على فحص وتحاليل وأدوية

- توافق «مصري- قطري» لتسوية مستدامة لأزمات المنطقة

- «الكهرباء»: 800 مليون جنية لتأمين التغذية لـ«الدلتا الجديدة»

- فرحة المزارعين في موسم الحصاد بعد رفع سعر القنطار إلى 5155 جنيها «نورت يا قطن النيل»

الصفحة الثانية:

- «الري»: صيانة وتطهير مخرات السيول لضمان جاهزيتها قبل موسم الأمطار

- «الاستثمار» تبحث تحويل مصر لمركز إقليمي لـ«أمازون»

- المحافظات على خطى شرم الشيخ في تنفيذ «وطن أخضر»

- «طلعت»: أسعار الهواتف المحمولة ستنخفض بعد تشغيل 3 مصانع

- اليوم.. بدء المرحلة الأخيرة من منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

- «التضامن»: خدمات علاجية لـ105 آلاف مريض إدمان في 17 محافظة

- «الداخلية»: ضبط عصابة سرقة السيارات بالمرج

- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير لعام 2023

الصفحة الثالثة:

- مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان توطين صناعة الأمصال واللقاحات

- «مدبولي»: قناة السويس تتحدى الركود العالمي وتحقق أعلى إيرادات

- «الجزار»: فتح الحجز لوحدات «سكن لكل المصريين 3»

- رئيس البورصة: نستقبل 11 ألف مستثمر كل شهر

- ربط القضية السكانية بمؤشرات «100 مليون صحة»

- «معيط»: حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات خلال 6 سنوات

- مرتضى منصور: «الوطن» جريدة مهنية وتساند الزمالك بحيادية

- القوات المسلحة: توجيهات رئاسية بمتابعة تطورات مبادرة «حياة كريمة»

الصفحة الرابعة:

- الأم والجنين في «نني العين».. أكبر مبادرة رئاسية لحماية الأسرة من الأمراض وخلق جيل سليم

- «احسبها صح».. رعاية الأم أول خطوة لجيل سليم خال من الأمراض

- «الشنوفي»: مبادرة الرئيس تحقق رسالة الطب وتخفض نسبة وفاة السيدات

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «صاحبة النفس الحنون»

الصفحة الخامسة:

- «تاج الدين»: كل ما تنفقه الدولة على المبادرات الصحية عائده الوحيد «مواطن سليم»

- ممرضات و«رائدات ريفيات»: نقدم خدمات العلاج والتثقيف ومتابعات وزيارات منزلية

- تحليل وكشف ومتابعة لـ11 ألف سيدة حامل في مطروح

- 6 آلاف سيدة.. المعدل الشهري للفحص في سوهاج

- نساء بنى سويف يرفعن شعار: «2 كفاية.. صحتنا وصحتهم أولوية»

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «فتحي عبد الوهاب ورفض التقية»

الصفحة السادسة:

- وحدة الصف العربي تعود في «قمة الدوحة»

- السيسي: مصر منفتحة نحو تعميق العلاقات مع قطر على كل الأصعدة

- الرئيس لـ«مجتمع الأعمال»: نحرص على تعظيم المصالح المتبادلة واستغلال الفرص المتاحة

- سياسيون: زيارة السيسي تعزز أمن واستقرار المنطقة

- احتفاء قطري بقمة «الدوحة»: مرحلة مهمة من التعاون

- برلمانيون: «القاهرة» حريصة على دعم المصالح المشتركة

الصفحة السابعة:

- مقال لـ أحمد رفعت تحت عنوان « حتى تكتمل الصورة.. الطاقة 4»

- مقال لـ أميرة خواسك تحت عنوان «درس موت الملكة»

- مقال لـ عماد فؤاد تحت عنوان « خالد محيي الدين وستة رؤساء 1»

- مقال للدكتور محمد صلاح البدري تحت عنوان «قمة المناخ.. فرصة للوعي»

- مقال لخديجة حمودة تحت عنوان «سلاسل القلب»

- مقال للدكتورة إقبال السمالوطي تحت عنوان «المجتمع المدني والحوار الوطني نحو شراكة فاعلة لجمهورية جديدة»

الصفحة الثامنة والأخيـرة:

- ابدأ حلمك «ع السطوح».. «النعام والغزلان» تحمل الرزق للشباب

- «سباق الهجن» بتقنية الـvar وفنادق «العريش» كاملة العدد

- «عم صابر» على خطى الفراعنة: يعمل من «البردي» كراسي وديكورات

- «ثريا» سفير المطبخ الكوري في أم الدنيا: «إسباجيتي سوداء وكيمتشي الأرز»

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