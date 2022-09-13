اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. نواصل حملة رصد التغيير «وفي كل طريق حكاية»
كتب:
محمود البدوي
08:07 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 14 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «الوطن» تواصل حملة رصد التغيير.. وفي كل طريق حكاية
- «كنا فين.. وبقينا فين».. مشروعات طرق وكباري تسهل حياة المصريين بتكلفة 530 مليار جنيه
- 225 مليار جنيه تكلفة تطوير «السكك الحديدية».. و1045.3 مليار للإنفاق والجر الكهربائي
- تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحوادث.. والمرتبة الخامسة عربيا و28 عالميا في مؤشر جودة الطرق
- أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية: اختصر زمن الانتقال إلى النصف
- قمة «مصرية- قطرية» في الدوحة لتنمية العلاقات
- «المتحدة» على جبهة «مواجهة الشائعات»
- انتهاء تنسيق «الجامعات الأهلية» وبدء فرز رغبات الطلاب وتوزيعها
- الحكومة: دور الإعلام تعاظم في عرض القضايا الوطنية
الصفحة الثانية:
- «اقتصادية القناة»: إقامة محطتين لتداول الحبوب والغلال
- شرم الشيخ أول مدينة رقمية خضراء في مصر جاهزة لـ«قمة المناخ»
- الكلية الحربية تنظم الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضرائب
- تحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز وساحة للتخريد بالأقصر وأسوان
- «الداخلية» تطلق مبادرة «هدية العروسة» للمقبلات على الزواج
- «أهلا مدارس» تواصل عروضها بتخفيضات 30%
- «الأمن العام» يضبط شخصين بـ«ترسانة أسلحة» في أسيوط
- «اتحاد الصناعات»: سنقدم ورق عمل في المؤتمر الاقتصادي
- الطفل «مازن» فريسة للمرض منذ الولادة: «محتاج تحليل بـ20 ألف»
الصفحة الثالثة:-
- «مدبولي» لـ«المستثمرين»: مستعدون لإصدار التراخيص فورًا.. ونتطلع لافتتاح المشروعات قريبا
- استمرار مبادرة المشروعات الخضراء لما بعد «مؤتمر المناخ»
- أول معسكرات «فيتوريا».. صلاح ينضم لمعسكر المنتخب 20 سبتمبر
- «التعليم»: تسكين المعلمين في الجداول من أول يوم دراسي
- «الجزار»: الاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية
- «التضامن»: التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
- «الإفتاء»: برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج بمشاركة 1300 متدرب
- «البنك الدولي»: نجاح برنامج الصرف الصحي المستدام في ريف مصر
- الدعم صنعة «سالي» لمحاربة السرطان: «السعادة لعبتي»
الصفحة الرابعة:
- خبراء: «أشبال مصر الرقمية» أعد أولادنا جيدًا لوظائف المستقبل.. ومراكز الإبداع لخلق بنية تكنولوجية قوية
- نواب وأكاديميون: قرار «المتحدة» بالرد على الشائعات خطوة جيدة على طريق رفع الوعي
- إعلاميون: خطوة إيجابية تقدمها «الشركة» نحتاجها بشدة.. ودورنا تصحيح الأخبار الكاذبة
- الحكومة تحاصر الانبعاثات الحرارية بالمشروعات الخضراء لمواجهة «تغيرات المناخ»
الصفحة الخامسة
- «الحوار الوطني».. الوطن تواصل سلسلة حوارات مع مقرري ومساعدي المحاور واللجان
- مصر تعبر بوابة «الإصلاح الاقتصادي»
- مقرر لجنة الاستثمار: «الحوار» آلية وطنية لمواجهة التحديات
- مقرر لجنة الصناعة: «الحوار» ضرورة.. ولدينا خطة عمل تتوافق مع رؤية مصر 2030
- مقرر لجنة الزراعة: الاكتفاء الذاتي من الغذاء أمن قومي ..ونسعى إلى تعمير صحراء مصر
- مقرر مساعد «الاستثمارات العامة»: الأولوية لـ«الزراعة والصناعة ووثيقة ملكية الدولة»
- مقرر مساعد لجنة الصناعة: نسعى لإيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة المصانع المغلقة
الصفحة السادسة:
- «كنا فين وبقينا فين».. شبكة النقل «التنمية أولها طرق وكباري وأنفاق»
- مشروعات عملاقة.. ووسائل مواصلات تدخل مصر لأول مرة
- أرقام مشروعات النقل تردد على المشككين
- استشاري نقل دولي: ساعدت في تقليل الحوادث بنسبة 44%
- «المحمودية» كانت عشوائية فأصبحت محور التعمير: «جملت الإسكندرية»
الصفحة السابعة
- «كيروش»: لبيت نداء العائلة
- سلبية مسحة منتخب مصر قبل أول معسكرات «فيتوريا» ومحمد صلاح والمحترفون ينضمون 20 سبتمبر
- الزمالك يقترب من ضم عمر جابر ونبيل دونجا من بيراميدز
- «سافيو» يصل القاهرة لتدعيم الأهلي ومحاولات مكثفة لضم «بيريرا» على سبيل الإعارة
- دوري أبطال أوروبا يواصل مبارياته بـ9 صدامات قوية.. والظهور الأول لـ«بوتر» مع تشيلسي
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- «قادرون باختلاف» ينطلق بـ 700 موهبة.. غناء ورقص وتمثيل ومنتجات يدوية كمان
- عزف بطريقة «برايل».. «جين» تتجاوز المحنة بالإرادة
- حلم «تقى» لن يتحقق إلا بصعود الجبل «مهما كان عالي»
- قصر ضد المياه والنار وأكيد مافيهوش حشرة وفار.. حصريا في العريش