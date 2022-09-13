اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. نواصل حملة رصد التغيير «وفي كل طريق حكاية»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 14 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «الوطن» تواصل حملة رصد التغيير.. وفي كل طريق حكاية

- «كنا فين.. وبقينا فين».. مشروعات طرق وكباري تسهل حياة المصريين بتكلفة 530 مليار جنيه

- 225 مليار جنيه تكلفة تطوير «السكك الحديدية».. و1045.3 مليار للإنفاق والجر الكهربائي

- تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحوادث.. والمرتبة الخامسة عربيا و28 عالميا في مؤشر جودة الطرق

- أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية: اختصر زمن الانتقال إلى النصف

- قمة «مصرية- قطرية» في الدوحة لتنمية العلاقات

- «المتحدة» على جبهة «مواجهة الشائعات»

- انتهاء تنسيق «الجامعات الأهلية» وبدء فرز رغبات الطلاب وتوزيعها

- الحكومة: دور الإعلام تعاظم في عرض القضايا الوطنية

الصفحة الثانية:

- «اقتصادية القناة»: إقامة محطتين لتداول الحبوب والغلال

- شرم الشيخ أول مدينة رقمية خضراء في مصر جاهزة لـ«قمة المناخ»

- الكلية الحربية تنظم الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضرائب

- تحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز وساحة للتخريد بالأقصر وأسوان

- «الداخلية» تطلق مبادرة «هدية العروسة» للمقبلات على الزواج

- «أهلا مدارس» تواصل عروضها بتخفيضات 30%

- «الأمن العام» يضبط شخصين بـ«ترسانة أسلحة» في أسيوط

- «اتحاد الصناعات»: سنقدم ورق عمل في المؤتمر الاقتصادي

- الطفل «مازن» فريسة للمرض منذ الولادة: «محتاج تحليل بـ20 ألف»

الصفحة الثالثة:-

- «مدبولي» لـ«المستثمرين»: مستعدون لإصدار التراخيص فورًا.. ونتطلع لافتتاح المشروعات قريبا

- استمرار مبادرة المشروعات الخضراء لما بعد «مؤتمر المناخ»

- أول معسكرات «فيتوريا».. صلاح ينضم لمعسكر المنتخب 20 سبتمبر

- «التعليم»: تسكين المعلمين في الجداول من أول يوم دراسي

- «الجزار»: الاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية

- «التضامن»: التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

- «الإفتاء»: برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج بمشاركة 1300 متدرب

- «البنك الدولي»: نجاح برنامج الصرف الصحي المستدام في ريف مصر

- الدعم صنعة «سالي» لمحاربة السرطان: «السعادة لعبتي»

الصفحة الرابعة:

- خبراء: «أشبال مصر الرقمية» أعد أولادنا جيدًا لوظائف المستقبل.. ومراكز الإبداع لخلق بنية تكنولوجية قوية

- نواب وأكاديميون: قرار «المتحدة» بالرد على الشائعات خطوة جيدة على طريق رفع الوعي

- إعلاميون: خطوة إيجابية تقدمها «الشركة» نحتاجها بشدة.. ودورنا تصحيح الأخبار الكاذبة

- الحكومة تحاصر الانبعاثات الحرارية بالمشروعات الخضراء لمواجهة «تغيرات المناخ»

الصفحة الخامسة

- «الحوار الوطني».. الوطن تواصل سلسلة حوارات مع مقرري ومساعدي المحاور واللجان

- مصر تعبر بوابة «الإصلاح الاقتصادي»

- مقرر لجنة الاستثمار: «الحوار» آلية وطنية لمواجهة التحديات

- مقرر لجنة الصناعة: «الحوار» ضرورة.. ولدينا خطة عمل تتوافق مع رؤية مصر 2030

- مقرر لجنة الزراعة: الاكتفاء الذاتي من الغذاء أمن قومي ..ونسعى إلى تعمير صحراء مصر

- مقرر مساعد «الاستثمارات العامة»: الأولوية لـ«الزراعة والصناعة ووثيقة ملكية الدولة»

- مقرر مساعد لجنة الصناعة: نسعى لإيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة المصانع المغلقة

الصفحة السادسة:

- «كنا فين وبقينا فين».. شبكة النقل «التنمية أولها طرق وكباري وأنفاق»

- مشروعات عملاقة.. ووسائل مواصلات تدخل مصر لأول مرة

- أرقام مشروعات النقل تردد على المشككين

- استشاري نقل دولي: ساعدت في تقليل الحوادث بنسبة 44%

- «المحمودية» كانت عشوائية فأصبحت محور التعمير: «جملت الإسكندرية»

الصفحة السابعة

- «كيروش»: لبيت نداء العائلة

- سلبية مسحة منتخب مصر قبل أول معسكرات «فيتوريا» ومحمد صلاح والمحترفون ينضمون 20 سبتمبر

- الزمالك يقترب من ضم عمر جابر ونبيل دونجا من بيراميدز

- «سافيو» يصل القاهرة لتدعيم الأهلي ومحاولات مكثفة لضم «بيريرا» على سبيل الإعارة

- دوري أبطال أوروبا يواصل مبارياته بـ9 صدامات قوية.. والظهور الأول لـ«بوتر» مع تشيلسي

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- «قادرون باختلاف» ينطلق بـ 700 موهبة.. غناء ورقص وتمثيل ومنتجات يدوية كمان

- عزف بطريقة «برايل».. «جين» تتجاوز المحنة بالإرادة

- حلم «تقى» لن يتحقق إلا بصعود الجبل «مهما كان عالي»

- قصر ضد المياه والنار وأكيد مافيهوش حشرة وفار.. حصريا في العريش