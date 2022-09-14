«الوطن» تنشر خطة «الإسكان» للتعامل مع الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية

أعلنت أجهزة المدن الجديدة حالة الطوارئ، بالتزامن مع استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على ضرورة متابعة خطة الطوارئ التي يتم تجهيزها للتأكيد على الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لاستقبال فصل الشتاء بجميع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وسرعة التعامل مع حالات الطوارئ التي تصاحب تقلبات الطقس، وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة، قد تصيب بعض المدن بالشلل، وتتسبب في توقف حياة المواطنين.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مذكرة أرسلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجميع أجهزة المدن الجديدة، على ضرورة مراجعة جاهزية المعدات الخاصة لديها، وفي مقدمتها السيارات المدمجة المجهزة، وسيارات شفط مياه واللوادر الكبير، والحفارات، وطلمبات الغاطس، والتأكد من سلامة طلمبات الشفط النقالي، والتي يتم تجهيزها لمساعدة أهالي المدن الجديدة في حالة وصول مياه الأمطار للبدرومات، وتجهيز ومد خطوط نقل مياه الأمطار للمساحات الخالية بالمدن لاستغلالها، عند اللزوم.

الإسكان تشدد على ضرورة التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف بالمحافطات

كما شدد الجزار على ضرورة التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافطات، للتأكيد على استقبال كميات كبيرة من المياه المرسلة من المدن خلال فترة الأمطار الغزيرة إلى المحطات، والتنسيق مع شركات الكهرباء بالمحافظات للتأكيد على عدم فصل التيار عن المحطات خلال فترة الأمطار، وفصله عن الأعمدة الكهربائية خلال فترة هطول المطر فقط حرصا على سلامة المواطنين.

توفير المعدات المطلوبة أثناء فترات التقلبات الجوية

وأوضحت المذكرة، أن الوزير شدد أيضاً على ضرورة التنسيق مع مسؤولي الشركات المسند إليها صيانة شبكات الصرف، والتنسيق مع شركات الإسكان والنظافة، لتوفير المعدات المطلوبة أثناء فترات التقلبات الجوية ، لسرعة التعامل مع التقلبات الجوية السيئة، بكل أشكالها، والتوسع في إضافة نقاط صرف مياه أمطار جديدة بأماكن تجمع المياه داخل الأحياء السكنية، وإنشاء نقاط صرف مياه أمطار بالطرق الجديدة و إنشاء خطوط صرف أمطار مساعدة بأماكن متفرقة بالمدينة، والعمل على تطهير الخطوط الرئيسية باستخدام الكباش، ووضع علامات مميزة بألوان واضحة على الأرصفة تبين مكان نقاط الصرف، للسهولة الوصول إليها خلال موجات الطقس السيئ.

الهيئة: سرعة التعامل مع التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ

كما شددت مذكرة الوزير لأجهزة المدن الجديدة، على ضرورة تنفيذ كافة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة اللازمة لمحطات رفع الصرف الصحي بالمدن الجديدة، للتعامل مع أي حالة طوارئ خلال فصل الشتاء.