بريد الوطن.. وجِّه بالقضاء على البلطجية بشارع فيصل يا وزير الداخلية

نعانى نحن سكان شارع عبدالله حيدر - المتفرع من شارع منشية البكارى - فيصل - جيزة، من انتشار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات والبلطجية، حيث إنه بنهاية الشارع توجد عمارة مهجورة «عمارة شوقى»، مطلة على الدائرى، اتخذها هؤلاء البلطجية مأوى لهم لتعاطى المخدرات، وجعلوها وكراً لتجارتهم المشبوهة، ويقومون ببيع المخدرات طوال الليل، وفى الصباح يقومون بتثبيت أى شخص يرميه حظه العثر بالمرور من الشارع من خلال السلاح الأبيض.. وقام الأهالى بتقديم عدة شكاوى بقسم الهرم ولم يستجب لهم أحد، وأصبحنا نعيش خائفين فى بيوتنا، وخائفين على أولادنا وبناتنا وزوجاتنا من النزول إلى الشارع بعد الحادية عشرة مساء «وقت تجمعهم بالعمارة»، لذا نناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوجيه حملة شرطية للقضاء على هؤلاء البلطجية وتجار المخدرات.

أهالى المنطقة

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