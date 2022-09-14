«حماية الطفل بسوهاج» توقف زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية

أوقفت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا كان مقررًا إقامة زواجها غدًا الخميس، قبل بلوغ السن القانونية للزواج.

وكشف أبو السعود الديب مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، أن بداية الواقعة بورود بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بإقامة حفل زفاف وعقد قرآن طفلة بعمر 14 عامًا.

تعهد ولي الأمر بعدم إتمام الزواج

وأضاف «الديب»، أنه فور تلقي اللجنة للبلاغ جرى استدعاء ولي أمر الطفلة إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ تعهد عليه بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية وتحمل الأب المسئولية القانونية والجنائية في حالة إتمام الزواج، حيث سيتم تقديمه للجهات المختصة، كما سيتم فسخ العقد.

توعية الأب بخطورة الزواج المبكر

وعملت اللجنة أيضًا بتوعية الأب بخطورة أضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

جدير بالذكر أن لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج تتلقى الشكاوى عن طريق خط نجدة 16000 أو عن طريق التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.