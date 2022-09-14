جنات: التمثيل فى أفلام ومسلسلات قالقنى والكليب تجربة حلوة.. ومش ناوية أخلف تاني

قالت الفنانة جنات، إن كلمات الأغاني لا تكون حقيقية في الواقع في معظم الحالات، مشيرة إلى أن الشاعر يحلم بمثالية غير موجودة على أرض الواقع في كلماته وقد تكون موجود ولكن ليس في معظم الحالات، مؤكدة أن تجربتها الشخصية حبيبها " على نياته".

ايه موضوع طلع "على نياته" فعلا؟

بص هو في ناس خدوها يعني الأغنية بمعناها اللي هي على نياته حد كيوت قوي، وفي ناس خدوها ان هو نسوانجي، وانا بتريق يعني. فما اعرفش، انا بالنسبة لي تجربتي الشخصية "على نياته".

مبروك على أغنية عارف مين يحبك احكيلنا كواليس الأغنية.

الأغنية كلمات محمد رفاعي وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.، من أجمل الأغاني اللي أنا عملتها وموضوعها جديد بتتكلم عن الحب الحقيقي اللي هو بعيد عن أي مصالح، وصورتها مع المخرج الكبير فادي حداد في لبنان.

كمان كنتى بتمثلي بشكل مختلف ومتألق جدا، ممكن دي تكون بداية جنات في التمثيل؟

لو دور مثلا قريب الأغنية يعني البنت اللي هي الرومانسية الكيوت أعمله، المشكلة أن التمثيل أكبر من كده، يعني بالنسبة لكليب انك تمثلي دقايق انا لقيتها حلوة تجربة حلوة. تجربة اني امثل واتكلم فيلم مثلا ثلاث ساعات أو مسلسل موضوع قالقني شوية.

"أصالة" تجربة حلوة وبنصح السيدات والبنات باستخدامه وسهل علينا كل حاجة عشان نفضل حلوين

هل البنات وزواجك عطلوكى شوية عن الفن؟

جوزي بيشجعني جدا وومن النوع اللي هو بيسمعني رغم أشغاله الكتير بيهتم بشغلي وبيسمعني وبيقترح علي واعملي كذا وما تعمليش كذا، باخد رأيي في كل حاجة بس البنات اه عطلوني لان الأمومة بتحتاج اهتمام وما بتقدريش تخرجي براحتك ولا الوقت بيبقى ملكك ولو خرجت بتبقي مشغولة وشاغلينك ما اقدرش اسافر يعني خاصة السنتين اللي فاتت بيبقى صعب.

طب ناوية تخلفى تاني ولا اكتفيتي بالبنتين؟

اظن اكتفيت، لا خلاص يعني رغم أن جوزي صعيدي أنا قولت أكيد يعني هو عايز ولد فكذا مرة اتكلمت معاه في الموضوع يقول لي لا أنا مبسوط قوي بجيني وجوليا مش عايز آآ تاني خلاص.

يا تري جنات عملت إيه مع أصالة؟

والله كانت تجربة حلوة جدا وخصوصا ان دي أول تجربة ليا في الأعلانات وانبسط أكتر

إنه منتج طبيعي لتقشير والتفتيح وان اي واحدة مننا كا سيدات أو بنات بتدور علي ماسكات

تفتيح خصوصا فترة الصيف فا كانت فرصة ليا اني أجربه بنفسي علشان المصداقية

هل فعلا ماسك أصالة مفعوله بيبان بعد 10 دقايق؟

الحقيقة اه انا جربته طبعا قبل التصوير وكنت متحمسة جدا أشوف النتيجة السريعة دي

وحطيته علي جزء من إيدي وأستنيت وفعلا فتحهالي وبقت شكلها أحسن بكتير لانه كمان

بيقشر وفيه كولاجين وفيتامينات بتشد وبتدي نضارة ومش بس للوش لأي منطقة في الجسم

وطبعا واخد تصريح من وزارة الصحة قا ماسك أصالة أأمن واسهل من اي منتج علي بشرتي بالنسبالي

تحبي تنصحي جمهورك بماسك أصالة تقوليلهم ايه؟

أي واحدة عندها مناسبة وعايزة بشرتها تنور وتبقي نضرة

أو بتتعرض للشمس كتير في شغلها

أو عندها مناطق غامقة في بشرتها أو جسمها....هاتي ماسك الحنة البيضة من أصالة

وهتشوفي الفرق بنفسك في 10 دقايق... ولا يهمكوا الشمس والسمار من النهاردة

تقدري تلاقيه بكل سهولة في كل الصيدليات وممكن تشتريه أونلاين

من أمازون أو نون وجوميا

بصراحة ماسك أصالة سهل علينا كل حاجة عشان نفضل حلوين