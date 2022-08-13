جنات: صورت «عارف مين يحبك» في بيروت

ساعات قليلة وتطرح الفنان جنات أغنيتها الجديدة «عارف مين يحبك» التي تتعاون فيها مع شركة لايف ستايل ستوديوز بعد فترة من الغياب.

جنات كشفت لـ«الوطن» أن اغنيتها الجديدة عارف مين يحبك من كلمات محمد رفاعي، وألحان أحمد زعيم ومن توزيع شريف قاسم وقامت بتصوير الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد.

جنات طرحت سيد الأحباب

وكانت جنات قد طرحت أغنية باللهجة الخليجية بعنوان سيد الأحباب بالتزامن مع عيد الفطر المبارك الماضي، وحققت الأغنية أكثر من 500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وسجلت جنات أغنية خليجية بعنوان يوم ميلادي مع الفنان السعودي الكبير طلال سلامة الذي قالت عنه إنه واحد من أقرب الأصوات لقلبها وكانت تتمنى العمل معه.

أنا في انتظارك آخر ألبومات جنات

يذكر أن آخر ألبومات جنات كان قد طرح نهاية عام 2020، بعنوان «أنا في انتظارك»، وتضمّن الألبوم 11 أغنيات قدمتها جميعًا باللهجة المصرية وتعاونت فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين أمثال عزيز الشافعي وتامر حسين، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور ولم تقم جنات بتصوير أي أغنية من أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب واكتفت بطرحهم على يوتيوب.