جنات سيدة أعمال في مجال العقارات بأغنيتها الجديدة «عارف مين يحبك» (فيديو)

طرحت شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، أحدث أغنيات المطربة المغربية جنات «عارف مين يحبك» في أول تعاونٍ بينهما.

«عارف مين يحبك»

صدرت أغنية «عارف مين يحبك»، على طريقة الفيديو كليب حصريا عبر قناة الشركة الرسمية على يوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

ولعبت جنات في فيديو كليب أغنية «عارف مين يحبك» دور سيدة أعمال في مجال العقارات، ظهرت بأكثر من ستايل وإطلالة مختلفة وجديدة.

وجاءت أغنية «عارف مين يحبك» بقالب غنائي رومانسي سريع، وتناول النص الغنائي صورا شعرية من السهل الممتنع عن الحب، وشكل اللحن والتوزيع الموسيقي تكاملاً وعمقاً للأغنية التي جاءت بهذه التركيبة الموسيقية القريبة من المستمع.

«عارف مين يحبك» كلمات محمد رفاعي

حملت أغنية «عارف مين يحبك» اللهجة المصرية، ومن كلمات محمد رفاعي وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

يذكر أن آخر ألبومات جنات كان مع شركة روتانا وتضمن 11 أغنية عام 2020.

جنات قدمت الألبوم باللهجة المصرية، وتعاونت فيه مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين أمثال عزيز الشافعي، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين وبلال سرور ولم تقم جنات بتصوير أي أغنية من أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب واكتفت بطرحها على يوتيوب.