«الباروكي» يفوز ببطولة العالم في سباحة زعانف المونو: «هدية لمصر»

قال السباح سيد الباروكي بطل العالم في سباحة زعانف المونو، إن فوزه ببطولة العالم هدية جديدة لمصر بعد تدريبات مكثفة خاضها على مدار الأسابيع الماضية للتأهيل والتدريب على بطولة العالم للسباحة، أملًا في الحصول عليها.

وفاز سيد الباروكي ابن محافظة الإسماعيلية ببطولة العالم للسباحة بزعانف المونو بمدينة تورينو بايطاليا، ليحصل على الميدالية الذهبية في السباحة على مسافة 3 كيلو مترات.

الباروكي: اسم مصر سيظل عاليا

وقال «الباروكي» إنه عمل على مدار سنوات طويلة يجهز لكل بطولة يقبل عليها بتدريبات شاقة يوميًا صباحًا ومساءً، للوصول إلى أعلى مستويات في السباحة.

ونجح الباروكي خلال العام الماضي في السباحة في بحيرة التمساح لكسر الرقم القياسي في موسوعة جينيس، والسباحة ضد التيار بسرعة وصلت إلى 10 عُقد في منطقة البحيرات، وهي من أصعب أماكن السباحة عالميًا.

رقمين في موسوعة جينيس

ونجح الباروكي في كسر الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في قفزة الدولفين من أسفل المياه لمسافة 2.5 متر، فيما سجل الباروكي في موسوعة جينيس أملا في العبور لبحر المانش بزعانف المونو.

وتعلم الباروكي السباحة في مدينة الإسماعيلية علي يد والده، وانضم إلى فريق هيئة قناة السويس بالسباحة بزعانف المونو إلى أن احترف السباحة في أوروبا.

وانضم الباروكي لنادى «نورد بادانيا فريدوا» الإيطالي ليصبح بذلك أول سباح مونو مصرى وعربي يحترف في الأندية الأوروبية حقق خلالها عدد من الأرقام القياسية في القفز بزعانف المونو من أسفل المياه.