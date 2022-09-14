خبيرة مصرفية: إصدار عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لن يلغي التعامل بالجنيه

قالت سهر الدماطي خبيرة مصرفية، إنّ سك عملة 2 جنيه تطور طبيعي للعملات المعدنية، وهو ما يحدث في معظم العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أنها ترجع إصدارها إلى أكثر من سبب: «لو رجعنا بالذاكرة شوية، كان فيه التعريفة والمليم، وبالتالي مع مرور الزمن هنلاقي القيمة النقدية دي مش بتشتري منتجات بسبب زيادة الأسعار نتيجة للتضخم الطبيعي».

وأضافت الدماطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc: «الدول تصدر باستمرار عملات تغطي شراء منتجاتها، الجنيه يظل موجودا، ولكن القيمة الشرائية له قلت، وهذا أمر طبيعي مع مرور الوقت».

الشراكة مع دار سك العملة الملكية البريطانية فكرة هائلة

وعن الشراكة بين المصلحة العامة لسك العملة المصرية ودار سك العملة الملكية البريطانية، قالت: «فكرة هائلة، تعاقدنا مع شركة مهمة جدا في هذا المجال، ومن ثم، فإن هذه الشراكة تمكن مصر من إصدار العملات المعدنية وتصديرها إلى أفريقيا والشرق الأوسط بدلا من استيراد هذا المنتج، وهو ما يحقق قيمة مضافة، وقبل هذه الشراكة لم يكن هذا الأمر موجودا».

المؤتمر الاقتصادي فرصة ممتازة

وأكدت أن المؤتمر الاقتصادي فرصة ممتازة، وكل قطاع من القطاعات الصناعية التي لديها مشكلات يجب أن يعرضها، وذلك في حضور مسؤولين من المالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم تداول مشكلات كل قطاع على حدة وتذليل العقبات الموجودة والوصول إلى حلول للمشكلات المختلفة: «المؤتمر الاقتصادي فرصة عمر، وتمت دعوة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومفيش فرصة أفضل من كده».