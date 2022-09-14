الحكومة توافق على 7 قرارات.. منها دار سك مصرية بريطانية بـ«اقتصادية القناة»

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، على 7 قرارات جديدة، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص 60.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية «توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية».

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط «فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها» إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022، ووافق بصورة مبدئية، على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

اعتبار شركة «جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما» مشروع قومي

ووافق المجلس كذلك، على اعتبار مشروع شركة «جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما» من المشروعات الاستراتيجية والقومية في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، ومنحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما «المادة الخام للمصنع» بمختلف أنحاء الجمهورية.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/9/2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي جرى إنفاقها لـ64 مشروعا، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، ومحافظة الشرقية، وصندوق التنمية الحضرية، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية، بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم «جلوبال بلو مصر»، بمشاركة شركتي «جلوبال بلو العامة المحدودة»، و«جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة»؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وتأتي الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية، لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزا إقليميا رائدا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على مدخلات محلية لتصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة بعض المتوفين والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري «ميناء تخصصي» بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة، في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.