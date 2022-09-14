أستاذ تمويل واستثمار: قرارات الحكومة اليوم ستنشط السوق المصرية

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على قرارات الحكومة اليوم، موضحًا: «كل القرارات التي تتخذها الحكومة في إطار جذب المزيد من الاستثمارات تعكس أمرين، الأول أن الحكومات تعمل على هذه القرارات من خلال دراسات وتقييمات يتم وضعها، والثاني هو أنّ الهدف الأساس أن يكون المناخ الاستثماري جاذب للاستثمارات».

وتطرق «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم دينا عصمت، إلى انعكاس تنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، موضحًا أنه ينعكس على جذب الاستثمارات من خلال عدة أمور؛ منها قطاع السياحة، إذ أن السياح لديهم مطلق الحرية لكي ينفقوا كيفما شاؤوا، وبالتالي فإن رد القيمة يكون لها انعكاس طيب وينعش السوق المصري.

دول مختلفة حول العالم تطبق هذا القرار

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: «لدينا دول في مختلف قارات العالم، بما فيها دول عربية لديها هذا الأمر، كما أن الاستثمار لا يعني المصانع فقط، ولكن مشروعات في كل قطاعات النشاط الاقتصادي، مثل الصناعة والزراعة والاستثمار العقاري، وهو ما يخلق انطباعات جيدة لدى المستثمرين يجعل التوافد إلى مصر يتزايد».

وحول إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا: «لدينا نوعان من العملات، منها العملات الورقية ويتحمل مسؤوليتها البنك المركزي من خلال المطبعة الأحدث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي يجب أن تنحو وزارة المالية نفس النحو في التطوير».

أهمية الاتفاق

وشدد، على أهمية الاتفاق مع بريطانيا حتى تستفيد مصلحة سك العملة المصرية مما هو متاح من تكنولوجيا أحدث في بريطانيا، كما أن مصر وبريطانيا يتمتعان بالعراقة، ويجب أن يكون التواصل بالشكل الذي يخدم الجانبين ويضيف إليهما كثيرًا في إطار الحداثة، مع الحفاظ على القيمة التراثية للجانبين.