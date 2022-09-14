«البحوث الفلكية» تعلن الثلاثاء 27 سبتمبر غرة ربيع الأول

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر ربيع الأول يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 56 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ الموافق 25/9/2022 «يوم الرؤية».

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس «يوم الرؤية» في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

غرة ربيع الأول

وتابع: كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، إذ يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم».

واختتم: «بذلك يكون يوم الاثنين 26/9/2022 هو المتمم لشهر صفر 1444هـ، وتكون غرة ربيع الأول فلكيا الثلاثاء 27/9/2022».