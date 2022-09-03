«البحوث الفلكية»: تداخل أجواء فصول السنة ببعضها يتعلق بالغلاف الجوي

قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العديد من الحسابات الفلكية ترتبط بموقع الأرض أمام الشمس ودورانها حول محورها، وهي حسابات خاصة بالدول الواقعة حول مدار السرطان، مشيرا إلى أن هناك 4 أيام ثابتة على مدار العام، لأن سرعة الأرض ودورانها حول الشمس وعلى محورها ثابتة على مدار القرن.

الانقلاب الشتوي وزيادة عدد ساعات الليل

وأوضح مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك 4 أيام تسمى الانقلاب الصيفي، وتبدأ يوم 21 يونيو من كل عام، وهو بداية فصل الصيف فلكيا، وتكون عدد الساعات الخاصة بالنهار أطول ما يكون ولذلك يسمى انقلابا، وهناك أيضًا 4 أيام تمثل بداية الخريف، وتُسمى الاعتدال الخريفي وتبدأ في 21 سبتمبر، أما أيام بداية الشتاء فتسمى الانقلاب الشتوي حيث يزيد عدد ساعات الليل، فيما يبدأ الاعتدال الربيعي في 21 مارس.

الشعور بطقس الشتاء في شهر رمضان الماضي

وأضاف مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن المصريين شعروا بطقس الشتاء في شهر رمضان الماضي، رغم أن فصل الربيع كان قد أوشك على الانتهاء، موضحا أن هذا الأمر يرتبط بأشياء عديدة داخل الغلاف الجوي للأرض، وهو ما يطلق عليه الطقس أو المناخ، وهو أمر مرتبط بدوره بظواهر عديدة.

وذكر أنه خلال العامين الماضيين شعر الناس بدرجات حرارة لفصل سابق للفصل الذي يعيشونه، مشيرا إلى أن يوم 23 سبتمبر الجاري يمثل انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف فلكيا.