البحوث الفلكية: عام 2025 سيشهد أسخن صيف على الإطلاق

فجّر الدكتور أشرف شاكر رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية مفاجأة بخصوص فصل الصيف، مشيرًا إلى أنه سينتهي فلكيًا في 23 سبتمبر، لافتًا إلى أن انخفاض درجة الحرارة ستتأخر لمدة أسبوعين.

وأوضح «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا علاقة بين مواعيد تغيير الفصول وتغيير المناخ نفسه وتغيير درجات الحرارة.

صيف 2025 سيكون الأسخن

وأشار «شاكر» إلى أن التغيرات المناخية جزء منها طبيعي وجزء منها نتيجة للتلوث مشيرًا إلى وجود دورات طبيعية للنشاط الشمسي تحدث كل 11 عاما، لافتًا إلى أن عام 2025 سيشهد أسخن صيف على الإطلاق لأنه سيكون قمة النشاط الشمسي.

تنبواءت الأرصاد الجوية أصبحت دقيقة جدًا

ولفت رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية إلى أن تنبواءت الأرصاد الجوية أصبحت دقيقة جدًا لمدة 10 أيام نتيجة لمراقبة السحاب عن طريق الأقمار الصناعية ومراقبة المياه الموجودة فيها وكميتها وأماكن سقوطها وغيرها، مشيرًا إلى أن توقعات الأرصاد الجوية يمكنها التنبؤ لمدة 3 أسابيع على الأقصى ولا يمكنها التنبؤ بالطقس لأشهر قادمة.