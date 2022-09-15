بريطانيا: القوات الأوكرانية تعزز سيطرتها على مناطق محررة حديثا في خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تواصل تعزيز سيطرتها على المناطق المحررة حديثا في خاركيف أوبلاست، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية يومية على «تويتر»، أن القوات الروسية انسحبت إلى حد كبير من المنطقة الواقعة غربي نهر أوسكيل.

روسيا تتخلي عن معداتها وتنسحب

وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية انسحبت وتخلت عن معدات عالية القيمة، وتتضمن قدرات أساسية لتمكين أسلوب الحرب الذي يركز على المدفعية الروسية.