أوكرانيا تعلن مقتل 59 من القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، مقتل 59 من القوات الروسية وتدمير دبابة، و5 مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم و12 مركبة مدرعة في منطقة العمليات الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

غارتان جويتان على القوات الروسية في «نوفوبتريفكا» بـ «خيرسون»

وشن الطيران الأوكراني، غارتين جويتين، على القوات الروسية في منطقة «نوفوبتريفكا» بمنطقة «خيرسون» جنوب أوكرانيا، فيما شنت القوات الروسية، أمس الإثنين، 15 غارة جوية على مواقع أوكرانية.

وأشارت أوكرانيا، إلى مقتل 52950 محتلا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 12 سبتمبر الجاري.

السلطات الأوكرانية تجلي أكثر من 73 ألف شخص

من جانبها، أجلت السلطات الأوكرانية، أكثر من 73 ألف شخص من المناطق الشرقية والجنوبية المتضررة من الحرب خلال الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إن الإجلاء الإلزامي قد يمتد إلى مناطق أخرى متضررة من الحرب «الروسية الأوكرانية».

زيلينسكي: من الضروري تعزيز تعاون أوكرانيا مع الشركاء الدوليين

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، في خطاب فيديو، إن من أجل التغلب على «الإرهاب» الروسي، من الضروري تعزيز تعاون بلاده مع الشركاء الدوليين، وزيادة المساعدات لـ أوكرانيا، والإسراع في توفير أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «واشنطن» تتواصل عن كثب مع القوات الأوكرانية وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية، خلال العمليات في «خاركيف» شمال شرقي البلاد و«خيرسون» جنوبي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قيام شركة صناعات دفاعية إسرائيلية ببيع أنظمة مخصصة لاعتراض الطائرات المسيرة الروسية والتشويش عليها، عبر بولندا للجيش الأوكراني، في مخالفة لموقف «تل أبيب» المعلن، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تغض الطرف عما تفعله الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير عن كل الأمور الجارية في الحرب، بما في ذلك إعادة تجميع قوات بلاده.

وأشار المتحدث باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إلى استمرار العمليات إلى أن تحقق أهدافها، مضيفا أنه لا مؤشرات ولا أرضية مناسبة الآن لإجراء محادثات السلام مع «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

تحذير أممي من التبعات الناجمة عن الحرب «الروسية الأوكرانية»

وحذرت منظمة «الأمم المتحدة»، من التبعات الخطرة التي قد تنجم عن الحرب «الروسية الأوكرانية»، وقالت نائبة المفوض الأممي لحقوق الإنسان ندى الناشف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الـ51 في جنيف إنه من الضروري، إيصال الحبوب والأغذية من مواني أوكرانيا للدول المحتاجة في البلدان النامية.

بدوره، أكد مستشار بعثة «موسكو» الدائمة بمنظمة الأمم المتحدة، سيرجي ليونيدشينكو، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للمنظمة لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويبدأ اجتماع الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة» في نيويورك، في 20 سبتمبر الجاري، فيما سيلقي لافروف، كلمته في 24 من الشهر ذاته.

وأضاف ليونيدشينكو خلال اجتماع، إن هذا وضع غير مسبوق ودليل آخر على أن مشاكل عدم وفاء البلد المضيف «الولايات المتحدة» في الوفاء بالتزاماته لم يتم حلها فحسب بل زادت.