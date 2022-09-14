مسؤول أوكراني يتهم روسيا باستهداف إمدادات المياه جنوب بلاده بـ8 صواريخ

اتهم مسؤول أوكراني، اليوم الأربعاء، روسيا، باستهداف إمدادات المياه جنوب بلاده بـ8 صواريخ، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

زيلنيسكس يزور المدينة المحررة من الروس

وفي سياق، آخر زار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنيسكي، مدينة إيزيوم، التي تمت استعادتها من سيطرة القوات الروسية، وتعد المدينة مركزا لوجستيا رئيسيا في شمال شرق أوكرانيا.

رفع العلم على المناطق الأوكرانية المحررة

وخلال زيارته، شكر «زيلينسكي»، القوات التي شاركت في الهجوم المضاد ضد ما وصفهم بـ«المحتلين الروس»، وأشرف على حفل رفع العلم، وقال إن العلم الأوكراني يعود إلى كل مدينة وقرية في البلاد، وفق شبكة بي بي سي البريطانية.