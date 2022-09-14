آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يزور «إيزيوم»

شملت آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، لمدينة إيزيوم التي تمت استعادتها من سيطرة القوات الروسية، وتعد المدينة مركزا لوجستيا رئيسيا في شمال شرق أوكرانيا، وخلال زيارته، شكر زيلينسكي، القوات التي شاركت في الهجوم المضاد ضد ما وصفهم بـ«المحتلين الروس»، وأشرف على حفل رفع العلم، وقال إن العلم الأوكراني يعود إلى كل مدينة وقرية في البلاد، وفق شبكة بي بي سي البريطانية.

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يستهدفون بلدات في منطقة دونباس الشرقية بعد تحقيق سلسلة من المكاسب في هجوم مضاد سريع خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي الأيام الأخيرة، استعاد الجيش الأوكراني مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها عناصر الجيش الروسي، ما أجبر القوات الروسية على التراجع.

استعادة أراض أوكرانية من القبضة الروسية

وفي خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، قال زيلينسكي، إن قواته تحصن سيطرتها على أكثر من 8000 كيلومتر مربع من الأراضي التي جرى استعادتها في منطقة خاركيف.

زيلينسكي يتعهد باستعادة الأراضي الأوكرانية

وتعهد الرئيس الأوكراني باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الروسية، وقال إنه لا يعرف متى يحدث ذلك.

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أوكرانيا حققت مكاسب كبيرة، ومن الواضح أن التقدم حظي بالنجاح، لكنه حذر من أن الهجوم قد يكون طويلا.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية استعادت 1000 كيلومتر مربع، ولكن بحلول بداية الأسبوع الجاري، تضاعف هذا الرقم المعلن ثلاث مرات ليصل إلى 3000 كيلومتر مربع.