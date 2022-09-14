رئيس «شؤون البيئة»: 400 مليون دولار لتحويل النفايات إلى طاقة

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة والتي تسبب الاحتباس الحراري ونجحت في اعتماد عدد من المشاريع للتحول للطاقة النظيفة والمتجددة والتخلص من النفايات وإعادة تدويرها، بل واستخراج الطاقة منها.

وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من ضمن المشاريع المهمة التي ترعاها وزارة البيئة معالجة النفايات الصلبة البلدية لإنتاج الوقود الحيوي «البايوجاز» والسماد في مشروع يحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة من روث الماشية والمخلفات الزراعية ويحول تلك المخلفات لمصدر نظيف للطاقة، ما يساعد على التخلص من النفايات والمخلفات التي تركت لسنوات بمقالب تاريخية تراكمت لعشرات السنين، كما يتم تطبيق المعايير الدولية مع مقالب القمامة، حيث بدأت مصر تنفيذ المرحلة الأولى من تحويل النفايات إلى طاقة بشكل إجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340-400 مليون دولار أمريكي.

وأضاف: «ولأن التغلب على أزمة المناخ لا يمكن أن يتم دون إعادة التفكير في التنقل لأن قطاع النقل هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في مصر، تتصور مصر نظامًا بيئيًا للتنقل صديقًا للبيئة وآمنًا ومتصلًا بسلاسة يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال التوسع في أنظمة النقل الجماعي، والنقل العام للجميع والنقل غير الآلي، بما في ذلك المشي وركوب الدراجات».

شرعت مصر في إنشاء شبكة طرق ضخمة

وشرعت مصر في إنشاء شبكة طرق ضخمة وحتى مطلع العام الجاري وصل إجمالي ما تم إنشاؤه من شبكة طرق ما مجموعه 4800 كم من الطرق الجديدة المطابقة للمعايير الدولية من أصل 7000 كم مخطط لها الاكتمال خلال السنوات القليلة المقبلة.

علاوة على ذلك، تم تطوير 5000 كم من الطرق الحالية والانتهاء من بناء 756 جسراً، حيث ساعدت شبكة الطرق الجديدة وجسور المدينة في زيادة متوسط سرعة المركبات وبالتالي تقليل وقت الرحلة بنسبة 25%، وبالتالي خفض استهلاك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30% في المناطق المزدحمة.

تشهد مصر والعالم التحرك نحو ثورة صناعية ثالثة

وتابع: «تشهد مصر والعالم التحرك نحو ثورة صناعية ثالثة، هذه الثورة الجديدة تركز على على الاستخدام الفعال والصديق للمناخ أنظمة الطاقة الذكية وإدارة الموارد المتكاملة للتمكين، إدراك أهمية إعادة تشكيل القطاع الصناعي»، وعن جهود مصر في مكافحتها تغير المناخ في قطاع الصناعة، يقوم القطاع بتنفيذ مشاريع تبديل الوقود من النفط الثقيل إلى الغاز الطبيعي، وتدابير كفاءة الطاقة وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة.