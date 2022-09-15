تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للمصريين في السعودية

من الضروري أن يحمل كل إنسان وثيقة إثبات الشخصية خاصة عندما يكون المواطن خارج البلاد سواء كان عمل أو غيره، ليتجنب الإيقاف من قبل الجهات الأمنية في تلك البلدان والوقوع تحت طائلة القانون، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية، المستندات والأوراق التي يجب تقديمها لاستخراج أو تجديد جواز السفر المصريين للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب المنصة الرسمية للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، هناك مجموعة من الأوراق والمستندات يجب تقديمها لاستخراج أو تجديد جواز السفر للمصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمصريين في السعودية

- استيفاء نموذج استخراج أو تجديد جواز السفر وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.

- أصل جواز السفر القديم للاطلاع عليه وصورة منه (صفحة البيانات).

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة أو أصل شهادة الميلاد وصورة.

- إصدار الجوازات الخاصة بالأطفال لأول مرة أو من هم دون الـ16 عامًا، يتم تقديم أصل جوازات الأب والأم وأصل الإقامات.

- لا يجوز إصدار جواز سفر بالوكالة أو دون الحضور الشخصي لصاحب الطلب.

- في حالة تقديم شهادة الميلاد سيتم إصدار جواز السفر لمدة 3 سنوات فقط وذلك لمرة واحدة، وعند التجديد لمره أخرى بشهادة الميلاد سيتم إصدار الجواز لمدة عام واحد فقط، باستثناء من هم دون 16 سنة يصدر لهم الجواز لمدة 7 سنوات.

- في حالة انتهاء بطاقة الرقم القومي لأكثر من 3 أشهر، يتم استخراج جواز السفر لمدة 3 سنوات فقط لحين تجديد بطاقة الرقم القومي وذلك مرة واحدة فقط.

- أصل مستند التجنيد وصورة لمن بلغ سن التجنيد 29 عاماً، ويستثنى من ذلك الموضح في جواز سفره السابق أنه غير مطلوب للتجنيد.

- عدد (3) صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء على ان تكون الملابس ملونة غير بيضاء.

- بالنسبة للإناث، يقدم إقرار بالحالة الاجتماعية أو مستند دال عليها وصورة منه، مثل: جواز السفر السابق أو أصل بطاقة الرقم القومي موضحاً بها اسم الزوج، أو أصل قسيمة الزواج المصرية المميكنة، أو أصل شهادة وفاة الزوج المصرية أو أصل وثيقة الطلاق المصرية المميكنة مع تحرير اقرار بذلك.

- لتدوين (طالب) في جواز السفر يتم تقديم خطاب تعريف معتمد من المدرسة أو الجامعة المقيد بها المواطن.