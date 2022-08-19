جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر والتطعيم ضد كورونا.. أبرز اشتراطات السفر للعمرة

حددت الضوابط المنظمة لموسم العمرة 2022 التي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أمس الأول، وتضمنت الاشتراطات والإجراءات التي يجب على المواطنين المصريين الراغبين في أداء العمرة لهذا العام القيام بها، تضمنت تلك الإجراءات العديد من الأمور لعل أهمها:

- أن يكون المسافر للعمرة لديه جواز سفر سارٍ لمدة 6 أشهر على الأقل.

التطعيم ضد فيروس كورونا

- أن يكون المواطن الراغب في أداء العمرة حاصل على جرعات اللقاح اللازمة من واقع الشهادة المعتمدة «QR Code».

- أن يدفع المواطن الراغب في أداء العمرة كامل قيمة برنامج العمرة قبل السفر بالجنيه المصري وليس بأي عملة أخرى.

كما شملت أيضا ضوابط العمرة للموسم الحالي ضرورة وجود عقد استرشادي موحد تلتزم غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية بتحريره بين المعتمر وشركة السياحة المنظمة يشمل كل بنود برنامج رحلة العمرة المتفق عليها على أن يتم إدراج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة.

حجز تذاكر سفر مؤكدة

وحددت ضوابط العمرة للعام الهجري 1444 هجريا ضرورة حجز تذاكر سفر مؤكدة لذهاب وعودة المعتمرين قبل السفر، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، على ألا يتم تفويج المعتمرين للمطارات قبل موعد السفر المحدد بالبرنامج بنحو 4 ساعات.

وأجازت ضوابط العمرة لشركات السياحة التي تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه على الأنظمة الإلكترونية السعودية، التضامن مع أية شركة سياحة أخرى لديها وكيل سعودي، وذلك بموجب عقد معتمد من غرفة شركات السياحة المصرية على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، وذلك خلال 48 ساعة من اعتماده.

يشار إلى أن شركات السياحة ستبدأ من بعد غدٍ الأحد ولمدة شهر في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية، وذلك استعدادا لبدء رحلات العمرة للموسم الجديد والتي ستبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.