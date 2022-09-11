المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

متى يتم استخراج جواز السفر للأطفال؟ سؤال يكثر البحث عنه عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، خاصة بعد أن أدخلت وزارة الداخلية وسائل التطوير والتحديث في كافة الإدارات الخدمية وعلى رأسها مصلحة الجوازات والهجرة فتم ميكنة جميع الإصدارات، ووفق لائحة مصلحة الجوازات والهجرة فإن الأطفال يحق لهم استخراج جواز سفر من عمر يوم وتحديدًا عقب استخراج شهادة المواليد.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال

يشرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال وهي كالتالي:

- استمارة جواز سفر «نموذج رقم 29 جوازات» وهي استمارة مجانية.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب ويشترط أن تكون سارية.

- تقديم أصل وصورة شهادة مواليد الطفل مميكنة.

- 4 صور شخصية مقاس 4 في 6 للطفل خلفية بيضاء ويشترط أن تكون حديثة.

- يقوم ولي الأمر بكتابة إقرار يفيد بوجود ابنه الرضيع داخل مصر.

- بعد 48 ساعة يتسلم الأب جواز سفر نجله.

- يكون جواز السفر صالحًا لمدة 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

- يكون جواز السفر صالحًا لجميع دول العالم، ما لم يذكر خلاف ذلك فيه.

شروط استخراج جواز السفر

ويشرح سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» شروط استخراج جواز السفر من مصلحة الجوازات والهجرة ومن أهمها:

المؤهل الدراسي

إذا كان المؤهل الدراسي غير مثبت في بطاقة الرقم القومي فسوف تحتاج إلى إثباته في بطاقة الرقم القومي في حالة الرغبة في كتابته بجواز السفر.

الموقف من التجنيد للذكور

الموقف التجنيدي للذكور يكون إجباريًا ومن أهم شروط استخراج جواز السفر، ويتضمن تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء أو غيرها من الموقف الرسمي للتجنيد.