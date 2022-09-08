الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر في 24 ساعة.. اعرف الخطوات

كشفت وزارة الداخلية، عن طرق استخراج جواز السفر إلكترونيا، والأوراق المطلوبة للحصول عليه، لمن يريد استخدامه في السفر خارج البلاد أو زيارة العديد من الأماكن، أو الذهاب في رحلة عمل من أجل الموافقة على عبوره خارج البلاد.

وتتيح وزارة الداخلية استخراج جواز سفر خلال 24 ساعة، للتيسير على المواطنين، وتقديم العديد من الخدمات إلكترونيا.

تقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات المطلوبة لاستخراج جواز سفر، إذ وضعت وزارة الداخلية خطوات يمكن بها الحصول عليه بطريقة سريعة، وجاءت كما يلي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

يوجد عدد من الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر، إذ يجب إرفاقها على الموقع أثناء ملء البيانات، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية، وهي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من هنــــــا.

- الضغط على خيار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- إنشاء حساب جديد وعمل كلمة السر.

- كتابة كافة البيانات الخاصة باستخراج جواز السفر إلكترونيًا.

- إدخال الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية، أما عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا يجري إدخال شهادة الميلاد الخاصة بهم.

- إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء.

- وبالنسبة للذكور يجب إرفاق شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.

- إدخال شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في البطاقة الشخصية حتى يتم إثباتها في جواز السفر أو شهادة قيد من الكلية.

- إذا كنت متزوجا عليك إرفاق صورة وثيقة الزواج وصورة منها للإناث في حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يتم دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًَا والتي تبلغ نحو 375 جنيهًا، ويمكن الحصول عليه بعد 24 ساعة من القيام بتلك الخطوات الإلكترونية.