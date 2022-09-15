خطوات الحصول على النفقة وإثبات دخل الزوج.. «قانوني» يوضح

«النفقة» هي الدعوى الأكثر حضورا في محاكم الأسرة، وتهم ملايين النساء، اللاتي يتساءلن عن كيفية الحصول على نفقتها وأولادها، وعن الخطوات التي يجب عليها اتباعها للحصول على حقها.

المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، قال إنّ قانون الأحوال الشخصية أعطى الزوجة الحق في طلب النفقة تحت عين القضاء، وإجبار الزوج على ذلك حال امتناعه عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، لأن الزوج ملزم بالنفقة.

وأضاف حمودة، أنّه يحق للزوجة أن تقيم دعوى تطالب فيها بحقها في النفقة، التي تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح بينهما، ويعد لها الحق في نفقة «الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج»، وذلك بعد أن تقدم وثيقة زواجهما، إضافة إلى تقديمها ما يفيد بيسار الزوج، ويمكنها إثبات ذلك من خلال الطرق التالية:

طرق إثبات دخل الزوج

1ـ إذا كان للزوج مكان عمل ثابت، أو وظيفة حكومية أو جهة معروفة، تطلب الزوجة تصريحا من القاضي لاستخراج مفردات المرتب الخاص به من جهة العمل التابع لها زوجها.

2ـ إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة، ولا يمكن تحديد دخله الثابت، يتم تحرير محضر تحري لمعرفة دخله، من خلال القسم التابع لمحل عمل الزوج، وتقدّم الأوراق التي تثبت جميع أملاكه، إذا كانت تتمثل في عقود شراء عقارات، أو شركات أو أراضي، أو سيارة، إن توافرت.

3ـ إذا كان الزوج يعمل خارج جمهورية مصر العربية، فيجب على الزوجة تقديم صورة من عقد عمل الزوج في الخارج إن توافرت، وحال عدم توافرها، فيمكنها الحصول عليها من مكتب العمل، أو التحري من خلال الطرق الدبلوماسية، أو شهادة الشهود.

وأوضح المحامي، أنّه حال إقامة دعوى نفقة للزوجة وللصغار، فيمكنها الذهاب إلى مكتب التسوية بـ محكمة الأسرة التابع لمحل إقامته وسحب استمارات لطلب التسوية دون رسوم، وتملأ بمعرفة الموظف المختص، وبعدها تقدم المستندات المطلوبة التالية:

إجراءات إقامة دعوى نفقة زوجية وصغار

1ـ صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

2ـ صورة ضوئية من شهادات ميلاد الصغار.

3ـ تقديم أي مستندات تفيد بـ دخل الزوج مثل «مفردات مرتبه أو أملاكه حال كان من ذوي الأملاك».

4ـ في حال نفقة الصغار فقط، تقوم بإشهار طلاقها.

وبعدها يتم استيفاء البيانات والإجراءات لدى الموظف المختص، وتتحدد جلسة تسوية، وتتسلم الزوجة إعلانا يرسل عن طريق الخطاب المسجل، تقدّمه في الجلسة التي حددها مكتب التسوية، وفي هذه الجلسة تحضر الزوجة أو وكيل عنها، وتقدّم ما يفيد بإرسال خطاب مكتب التسوية عن طريق البريد.

إقامة دعوى نفقة بالمحكمة

وأضاف المحامي: «بعدها يستمع الأخصائيين النفسي والاجتماعي إلى طلب الزوجة، سواء كان نفقة لها أو للصغار، وحال حضور الزوج الجلسة يتم التوصل لحل يفيد التسوية بين الطرفين وعرض الصلح بينهما، وحال فشلها تلجأ الزوجة لإقامة دعوى نفقة زوجية بالصيغة السابق ذكرها، وذلك قبل 15 يومًا من التاريخ الذي قدمت به التسوية».

وأشار حمودة، إلى أنّه يتم إرفاق عريضة بطلبات الزوجة بشرح دعواها، وأخد معلومات من مكتب التسوية تفيد بلجوئها إلى مكتب التسوية قبل إقامة الدعوى، وبعدها تتجه الزوجة أو وكيلها إلى قلم الحاسب الآلي لاستيفاء الأوراق، وتجهيز عريضة الدعوى والمستندات المسجلة لأقوالها لتحديد جلسة، ثم ختم العريضة من رئيس القلم بعد إثبات قيدها وتحديد جلستها، على أن تتولى الزوجة أو وكيلها إعلان الطرف الآخر «الزوج» بعريضة الدعوى، عن طريق المحضرين بمحل إقامته، وتقدّم الزوجة أصل العريضة في أول جلسة بالمحكمة المحددة لها.

وخلال هذه الجلسة، حالة عدم حضور الزوج أو وكيل عنه، يؤجل رئيس المحكمة الدعوى لإعادة إعلانه، وإعلان عرض الصلح والتحري عن دخله، على أن تؤجل لجلسة أخرى، وإذا ورد التحري والإعلان، تحجز الدعوى للحكم، ويتم إصدار حكم فيها بطلبات الزوجة المدعية.