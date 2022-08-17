زوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: «طردني عشان مش عايزني أربي كلب»

بين ساحة محكمة الأسرة وقفت فتاة عشرينية، جميلة ومنشوقة القوام ترتدي نظارة سوداء تخفي بها ملامح وجها الحزين، وهي تنتظر لحظة مثولها أمام القاضي لتحكي له تفاصيل زيجتها التي دامت 48 يومًا فقط، وبعدها لجأت للقضاء وأقامت دعوى خلع، بعد أن طردها زوجها من المنزل لعدم رغبته في تربية كلبها معهما، لأنه لا يحب الحيوانات الأليفة، على حد قولها في صحيفة الدعوى.

وحسب حديث الزوجة مع «الوطن»، قالت إن بعد تخرجها مع الجامعة، تقدم لها شقيق صديقتها ولم يكن بينهما قصة حب، لكنها وافقت لأنه مهذب وتستلطفه ومن عائلة ميسورة الحال، ويعمل مهندسًا ولديه حياة مستقرة، وبعد سؤال عائلتها عليه وجدوا أنه مناسب ووافقوا على الخطبة بعد أن اتفقوا على تجهيزات الزواج، وأقاموا حفل خطبة كبير، وكان يعلم أنها مهووسة بتربية الحيوانات الأليفة، خصوصًا الكلاب والقطط، ولديها كلبًا مفضلًا لا تستطيع العيش من دونه، ولم يعترض بل كان يحب الحيوانات الأليفة ويلعب معها في أوقات زيارته لها.

واستكملت الزوجة العشرينية دعواها، قائلة إنها كانت تعتقد أنها ستربي كلابها معها بعد الزواج، وخلال تجهيزات الشقة، خصصت لكلبها المفضل مكانًا في الحديقة، ولم يخبرها بأنه لا يرغب في تربية حيوانات أليفة، وأنه كذب عليها حتى يتمكن من إكمال الزيجة، وبعد عامين ونصف العام، تزوجا وسافرا لشهر العسل، وعند عودتهما اكتشفت الصدمة.

الزوجة: طردني علشان مش عاوزني أربي كلب

وحكت الزوجة عن سبب دعوى الخلع: «بعد ما رجعت من شهر العسل، قولت أجيب الكلب علشان أخد بالي منه، وأنا أصلًا مش بقدر أقعد من غيره لأن أنا اللي مربياه ومتعلقه بيه جدًا، وتاني يوم ما رجعت من السفر، جوزي اعترض وقالي إنه مش حابب الكلب يبقي معانا دلوقتي، فاحترمت رغبته ورجعته عند أهلي، على أساس إني هرجع أخده بعد ما نرتاح من السفر، وبعد أسبوع رجعت بالكلب البيت لكنه اتخانق معايا وقالي إنه مش عايز يربي أي حيوانات في البيت، ولما اتخانقت معاه طردتني من البيت بالكلب».

دعوى خلع بسبب تربية الكلب

واختتمت الزوجة حديثها، أنها ذهبت لمنزل عائلتها غاضبة بعد 48 يومًا فقط من زواجها، وقررت أن تنفصل عنه لأنه كذب عليها أثناء الخطبة، وبعد الزواج طردها لأنه لا يرغب في تربية الكلب، لكنه رفض طلاقها، فقررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة بأكتوبر وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1056 أحوال شخصية.