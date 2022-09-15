مصرع شاب غرقا في شاطئ النخيل بالإسكندرية.. الثالث خلال أسبوع

لقي شاب فى العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، رغم غلقه بقرار من النيابة العامة، ليصبح بذلك ثالث غريق في هذا الشاطئ خلال أسبوع واحد منذ نوة غسيل البلح، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين البحث عن الجثمان.

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد أشرف بيومي، 21 سنة، من محافظة القاهرة، في شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه مساء أمس الأربعاء.

فريق غواصين الخير يكثف البحث

وأوضح، الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، تم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا.

تحذيرات من شاطئ النخيل

وأضاف «المالحي» في تصريحات صحفية اليوم، أن مخاطر شاطئ النخيل جعلته من الشواطئ المغلقة ويجب على جميع المصطافين الالتزام بعدم النزول به، وأن يتم الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.