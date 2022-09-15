غرامة استخدام المبيدات زيادة عن الحد المسموح به.. تصل إلى 20 ألف جنيه

وضع قانون البيئة، مجموعة من الأحكام والضوابط، التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة ومنع أي أضرار ممكن أن تقع على البيئة وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن استخدام مبيدات الآفات أو المركبات الكيماوية من الأشياء التي تؤثر على صحة الإنسان أو النبات أو المياه، لذلك نص القانون على العقوبات التي تقع على كل من يستخدم تلك المبيدات بمعدل غير مسموح به.

حظر استخدام المبيدات بدون مراعاة الشروط

وأضاف «عبد المجيد»، في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أوأي مركبات كيماوية أخرى، لأغراض مثل الزراعة أو الصحة العامة أوغير تلك الأغراض بدون مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي يحددها قانون البيئة، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية وصحة الإنسان مما يساهم في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم أجمع.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن قانون البيئة يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة للمبيدات أو المركبات الكيماوية المشار إليها، كما فرض العقوبات اللازمة في حالة تحقق وقوع المخالفة.

عقوبة استخدام المواد الكيماوية بمعدل غير مسموح به

وأوضح أن قانون البيئة وضع غرامة على كل من يستخدم مبيدات الآفات أو المركبات الكيماوية بنسبة غير مسموح بها أو بشكل يضر بصحة الإنسان أو بالبيئة في المستقبل أو الوقت الحاضر، حتى إذا كان بصورة غير مباشرة، لذلك نص القانون على غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه في حالة ارتكاب المخالفة السابقة.

وأضاف أن المادة (87) من قانون البيئة نصت على غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، على كل شخص قام بارتكاب المخالفة المذكورة سابقا، وذلك في ضوء الحفاظ على نظام البيئة من التلوث أو الأضرار التي ممكن أن تلحق به.