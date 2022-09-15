طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب من بنك ناصر.. الشروط والمستندات المطلوبة

تيسيرا على الناس خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، يقدم بنك ناصر الاجتماعي، خدمة طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب بفوائد رمزية مقارنة بالبنوك الأخرى.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية تفاصيل طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب وأبرز شروطه والمستندات الطلوبة للحصول عليه، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لدليل الخدمات العامة الحكومي.

طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب

وجاءت شروط الحصول على طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب، كما يلي:

1- منح القروض الاجتماعیة بضمان المرتب.

- زواج المقترض أو زواج أحد ممن یعولهم.

- مرض المقترض أو من یعوله من الدرجة الأولى.

- مساعدة دراسیة للأبناء.

2- الاقتراض بضمان المرتب.

- يشترط ألا تقل مدة خدمة المقترض الفعلیة عن 3 سنوات.

- ألا يكون طالب القرض مُدانا بالتزامات أو أقساط.

- ألا يزيد قسط القرض المطلوب على ربع المرتب إلا في حالة تحویل راتبه على البنك.

المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.

2- بیان بالرقم التأميني للمقترض والضامن.

3- بیان مفردات المرتب للمقترض والضامن.

4- إذا كان القرض من أجل الزواج، یتم تقديم أصل وثیقة عقد قران بشرط ألا يكون مر على العقد 7 سنوات حتى تاريخ طلب القرض.

5- وإذا كان القرض بغرض العلاج، یتم تقديم شهادة طبیة حدیثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

6- وإذا كان القرض للحالات الملحة والطارئة، یتم تقديم المستندات الدالة على الحالة التي یتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

إجراءات الحصول على القرض

1- تقديم الطلب والمستندات لفرع البنك إذا كان المقترض عميلاً جديدًا.

سداد 1% عن كل سنة من سنوات القرض.

2- استلام نموذج الحصول على الخدمة من الفرع واستيفائه من الجهة المختصة بتسوية المعاش.

3- فتح حساب جاري للمقترض بالبنك (للعملاء الجدد) وتحویل القسط الشهري علیه.

الرسوم

يفتح حساب جاري بالبنك لتحویل القسط الشهري علیه بـ25 جنيهًا.

طلب الحصول على القرض مجاني دمغة نسبية بواقع 2% من قيمة التمويل.