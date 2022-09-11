تفاصيل قرض «سيارة بدون ضامن» بالبنك الأهلي.. يصل إلى 3 ملايين جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري، تفاصيل قرض «سيارة بدون ضامن»، إذ يصل إلى مليون ونصف للموظفين، و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال الحرة، ويتم تسديد القرض على 7 سنوات بسعر فائدة تنافسي.

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

وتابع البنك الأهلي في بيانه، أنه يمكن للموظف الحصول على قرض السيارة، بحد أدنى لصافي دخل شهري يبدأ من 1500 جنيه، وبدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب.

المستندات المطلوبةللحصول على القرض

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق.

ومن جانبه، قال بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات، إن راغبي شراء السيارات الجديدة، يلجأون الى البنوك للحصول على السيارة الزيرو، وفقًا لقدرة كل شخص وقيمة القسط الشهري المسدد.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات الجديدة المتداولة في السوق المصرية، كما يلي:

سوزوكي ألتو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال800 CC.

السعر المتداول: 121,000 جنيه.

سوزوكي إسبريسو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ فول اوبشن 1000 CC

السعر المتداول: 146,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / Standard 1300 CC

السعر المتداول: 166,900 جنيه.

زوتي Z300 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / Luxury- 1500 CC

السعر المتداول: 167,990 جنيه.

سوزوكي ألتو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC

السعر المتداول: 169,900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة الخاص وقوة المحرك : مانيوال - 1200 CC

السعر المتداول: 171,900 جنيه.