7 مستندات مطلوبة للحصول على قرض «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي

أعلن بنك ناصر الاجتماعى، أنه يتم العمل على توفير حياة كريمة للسيدات والعمل على تمكينهن اقتصاديًا، لتوفير الحماية الاجتماعية لهن ومساعدتهن على تحقيق الاستقلالية، مشيرًا إلى أنه تم توفير قرض «مستورة» للسيدات بأقل عائد، وذلك لتشجيع السيدات لبدء مشروعاتهن الخاصة.

وأشار البنك على الموقع الرسمى له، أن مشروعات مستورة تستهدف السيدات من عمر 21 حتى 60 عامًا، مؤكدًا أن الحد الأقصى لتمويل مستورة 50 ألف جنيه، كما يتم سداد القرض على مدار 3 سنوات.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة

وأكد بنك ناصر أن التمويل يسلم على هيئة مشروعات وليس مبالغ نقدية، بعد تقديم المستندات التالية:

- تتقدم العميلة بطلب الحصول على قرض.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للمرأة المستفيدة.

- في حالة وجود معاش يتم تقديم بيان به.

- تقدم المستفيدة الرقم التأميني الخاص بها.

- يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو عن طريق الشئون الاجتماعية .

- يتم تقديم إيصال مرافق حديث.

- يشترط أن تكون جميع المستندات التى يتم تقديمها مختومة بخاتم اللجنة.

شروط الحصول على قرض مستورة

- يشترط السمعة الحسنة للمستفيدة من القرض عن طريق الاستعلام الميداني.

- أن تكون المستفيدة من القرض مصرية الجنسية.

- سن المستفيدة لا يقل عن 21 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا وقت الحصول على المنح.

- تمويل مستورة يصل إلى 50 ألف جنيه.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن أنشطة قرض مستورة تنوعت بين مشروعات تجارية التي احتلت الصدارة في التنفيذ، يليها مشروعات الإنتاج الحيواني، ثم المشروعات المنزلية، المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أنه تم الوصول بالمشروع إلى مناطق نائية في حلايب وشلاتين، وكذلك في قرى الصعيد.