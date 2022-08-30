شروط وخطوات الحصول على قرض «بداية جديدة» للمتعافين من الإدمان

تتيح وزارة التضامن متمثلة في صندوق مكافحة الإدمان، إمكانية حصول المتعافين من الإدمان على قرض «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعد على دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وتستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الحصول على قروض للمتعافين من الإدمان لبداية حياة جديدة، وفق ما نشر على موقع الرسمي لصندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

قرض «بداية جديدة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مبادرة «قرض بداية جديدة»، ضمن المبادرات التي تدعم المتعافين من الإدمان، من خلال تقديم طلبات للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ودعم من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لبدء مشروع صغيرة تساعد على العودة إلي الحياة العملية، وإيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم على دمجهم في المجتمع مرة أخرى، ويكون القرض في حدود 100 ألف جنيه بدعم من بنك ناصر خلال 5 سنوات.

أهداف مبادرة بداية جديدة

وتهدف المبادرة الجديدة إلى دعم المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع عبر التالي:

- تساعد المبادرة على إعادة دمج المتعافين من الإدمان.

- دعم المتعافين وتشجعيهم على الاستمرار في التعافي.

- توفير فرص العمل من خلال القروض التي تساعدهم في إنشاء مشاريع صغيرة.

- تحسين الظروف المادية لأسرة المتعافين من الإدمان.

شروط الحصول على قرض بداية جديدة

ولكي يتمكن المتعافون من الإدمان من الحصول على قرض «بداية جديدة»، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها، كالتالي:

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاما.

- أن يكون المتعافي قد انتظم في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

- مر على تعافي المدمن مدة لا تقل عن 10 أشهر.

- المتقدم للحصول على قرض بداية جديدة ليس لديه سوابق إجرامية، أو يكون لديه مشاكل قانونية تمنع الحصول على القرض.

- المتعافي من الإدمان لا يعاني من أمراض عقلية مصاحبة للإدمان.

خطوات الحصول على قروض للمتعافين من الإدمان لبداية حياة جديدة

بعد التأكد من توافر الشروط في المتقدم يمكن الحصول على القرض من خلال الآتي:

- يتواصل المتقدم مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه ويعلن رغبته في الحصول على القرض.

- يجري بعدها تحديد موعد للمتعافي مع مختص الصندوق لاستيفاء الأوراق وتقديم دراسة جدوى للمشروع.

- يقوم صندوق مكافحة الإدمان بمتابعة كل الإجراءات الإدارية مع البنك حتى الحصول على القرض.