الإسكان توقّع اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع سينمات بـ«العلمين الجديدة»

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة، بين شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، حيث وقّع محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وإسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وعلى هامش التوقيع، أكد محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير، أنّ وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتوفير جودة الحياة للمواطن المصرى، وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، ومنها الخدمات الترفيهية والثقافية، وتحرص الوزارة على توفيرها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

الإسكان: هدفنا استدامة الحياة بالعلمين الجديدة طوال العام وليس في الصيف فقط

وأكد مساعد وزير الإسكان، أنّ الوزارة تحرص على تحقيق الهدف الأكبر من إنشاء المدن الجديدة، وهو تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل والاستثمار، وإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، موضحا أنّ الوزارة تحرص على أن تكون الحياة بمدينة العلمين الجديدة طوال العام، وليس خلال فصل الصيف فقط، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير الأنشطة والخدمات المختلفة، لتشجيع المواطنين على الإقامة طوال العام.

وأشار إلى أنّ هناك مشروعات ترفيهية وثقافية بـ المدن الجديدة سواء في الدلتا أو في صعيد مصر، وأخرى في المناطق التي يتم تطويرها بمحافظة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، الذي يضم سينمات، ومسرحا مكشوفا، وسيتم تشغيل تلك المشروعات بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات.

إسعاد يونس: عدقد الشراكة الجديد يضيف إلى سجلات الشركة الحافلة بالنجاحات

وقالت إسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، إنّ عقد الشراكة الجديد يضيف إلى سجلات الشركة الحافلة بالنجاحات، من خلال دور السينما التابعة لها في عدة أماكن حيوية، معربة عن سعادتها وفخرها بالعقد الجديد الذي يعتبر من أهم الشراكات التي أقامتها الشركة، لارتباط السينما الجديدة بأحد أهم المشروعات القومية، وهي مدينة العلمين الجديدة، التي تعتبر من أهم نقاط الجذب السياحي، لما تشهده من تطورات تهدف إلى تغيير مفهوم الساحل الشمالي بأن التواجد به مقصور على فترة الصيف فقط.

يونس: نهدف لإنتاج وتصوير أفلام في العلمين الجديدة

وأضافت يونس، أنّ هدفها الأكبر هو إنتاج وتصوير أفلام بمدينة العلمين الجديدة، وإبراز تلك المدينة للعالم، والتسويق لمصر من خلال الأعمال الفنية، واستخدام القوى الناعمة للتسويق للنهضة الحضارية التى تشهدها الدولة المصرية حاليا.

وأشار محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إلى أنّ الشركة تعمل على تطبيق استراتيجية وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جعل منطقة العلمين الجديدة مقصدا للمصريين طوال العام، وليس خلال فترة الصيف فقط، مؤكدا أنّ الاتفاق مع الشركة العربية للإنتاج و التوزيع السينمائي، لإدارة وتشغيل أحدث دور العرض السينمائي في مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يأتي في إطار تطوير الخدمات الترفيهية بالمشروع، إضافة إلى الخدمات الفندقية والتعليمية والطبية المتوافرة بالمشروع، إلى جانب ما تنفذه الهيئة من تجهيز العديد من الأنشطة المختلفة، مثل الصناعية والزراعية، ما يساعد على استمرار العمل بالمدينة طوال العام وتحويلها إلى مدينة سكنية متكاملة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أنّه طبقا لعقد الشراكة، سيكون مجمع السينمات في المدينة التراثية جاهزا لاستقبال الرواد وعشاق السينما في صيف 2023، وسيتم الاستعانة بأحدث النظم الحديثة لدور العرض السينمائي، وأحدث أنظمة الصوت، لتقديم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، والاستمتاع بأحدث الأفلام العربية والأجنبية.

وأشار محمد الدهان، إلى أنّ شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، هي مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017، كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنسبة 74%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 25%، والشركة القابضة للتطوير والاستثمار بنسبة 1%، وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصرية.

وتابع أنّ الشركة تتولى تطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر، والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك المشروعات السكنية، والمولات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمكاتب الإدارية، وحصلت الشركة مؤخرا على جائزة «أسرع الشركات العقارية نموا في مصر»، كما أطلقت الشركة 10 مشروعات ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ نشأتها وحتى الآن.