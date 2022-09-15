«جنايات الإسكندرية» تقضي بحبس تاجر مخدرات 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن 10 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، بحق «إ.ق.ع»، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم عبد الهادي وعبد العظيم صادق، ومحمد عبد القادر، وسكرتارية خميس قمر.

تعود أحداث القضية التي أصدرت فيها جنايات الإسكندرية حكمها، والمقيدة برقم 10015 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

تحريات المباحث في القضية

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مزوالة المتهم «إ .ق.ع»، تاجر، نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق.